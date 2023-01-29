Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde köpekten kaçarken minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 07:38, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 07:33
Karataş yolunda kaldırımda yürürken karşısına çıkan köpekten korkarak aniden yola koşan Suriye uyruklu Ahmed El Halil'e minibüs çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Ahmet El Halil, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız