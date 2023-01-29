4 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma

Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi olay yerinde, bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, tedavileri süren 24 kişiden 3'nün ise sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.

- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatılmış ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülüyor." ifadelerine yer verildi.