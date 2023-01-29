Telefonda konuşurken otobüsün altında kaldı
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 07:53, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 09:27
İl dışından geldiği anlaşılan M.K, cep telefonuyla konuştuğu sırada şehirler arası yolcu otobüsünün altında kaldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Otobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
M.K'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız