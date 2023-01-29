İstanbul Finans Merkezi sona yaklaştı! İstanbul'a para akacak

Londra'daki Körfez sermayesi İstanbul Finans Merkezi'ne akacak. Libya ile gaz mutabakatı da 30 trilyon dolarlık potansiyel taşıyor.

KÖRFEZ İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Yakında açılacak olan İstanbul Finans Merkezi küresel sermayeyi çekecek. Ekonomist Murat Tufan "Para gidecek yer arıyor" dedi. Londra bankerlerinin Körfez'in 3 trilyon dolarını yönettiğini belirten Prof. Dr. Murat Demiröz de "Faizsiz finansman şartları sağlanırsa bu sermaye İFM'ye gelir" diye konuştu.

PETROL VE GAZ HAMLELERİ

Türkiye, Akdeniz'de hayati bir adım attı. Libya ile hidrokarbon arama, taşıma ve ticaretini öngeren mutabakat zaptı Meclis'e sunuldu. İki ülke petrol projeleri yürütecek. Gemilerimiz sondaja gidecek. Libyada'ki boru hatları için iş birliği yapılacak. Anlaşmanın potansiyeli 30 trilyon dolar olarak açıklandı.

YÜCEL KAYAOĞLU-HAMİDE HANGÜL