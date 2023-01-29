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Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL

Eski emniyet müdürü Oğuz Ç.'nin eşi Neşe Ç. kendisini aldattığından şüphelendiği eşini adım adım takip edip görüntüledi. Kendisini aldattığı kadınla olduğu anları kameraya kaydeden eş ardından boşanma davası açarak mahkemede gizli görüntüleri delil olarak sundu. Eski emniyet müdürüne asıl şok ise boşanma tazminat talebini duyunca geldi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 08:44, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 08:40
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Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan eski emniyet müdürü Oğuz Ç.'nin eşi, kocasının kendisinden aldattığından şüphelenince adım adım takibe başladı. Eşini sevgilisiyle Şişli'de lüks bir otelden çıkarken gören eş, sarmaş dolaş oldukları o anları görüntüledi. Boşanma davası açtığı emekli müdürünün sevgilisi ile olan fotoğraflarını da 1 milyon lira tazminat istediği davada mahkemeye delil olarak sundu.

SABAH o aldatma fotoğraflarına ve davanın detaylarına ulaştı.

EVLİ İKİ ÇOCUK BABASIYDI

İstanbul Emniyeti'ne Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür yardımcılığı yaparken geçtiğimiz yıl emekli olan Oğuz Ç., evli ve iki çocuk babasıydı.

ÖNCE ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENDİ

2022 yılının başlarında eş Neşe Ç., kocasının kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı. Numarasız telefonla aranan ve ihbar mektubu şeklinde kapısına fotoğraflar bırakılan kadın, elindeki deliller sonrası kuşkuyla eşini takibe başladı.

ÖNCE LÜKS OTELE GİRİŞ ÇIKIŞLARI TESPİT ETTİ

Neşe Ç., özel bir firmada koordinatör olarak çalışmaya başlayan eşinin Şişli'de günlerce lüks bir otele girdiğini ve akşam saatlerinde çıktığını gördü.

YANINDA HEP AYNI KADIN

Eşinin otelden çıkarken yanında hep aynı kadının olduğunu fark eden Neşe Ç., kadının kendisine gönderilen ihbar fotoğraflarındaki kişiyle aynısı olduğunu tespit etti. Yaşadıkları ve tespit ettikleri sonrası İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Neşe Ç., eşine zina nedeniyle boşanma davası açtı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Dava dilekçesinde eşinin kendisini aldattığını ileri süren Neşe Ç., eşinin 4 ay boyunca aynı otele aynı kadınla birlikte girdiğini, aynı kadınla Bursa'da kış tatili yaptığına dair fotoğrafların kendisine isimsiz bir tanık tarafından gönderildiğini belirtti.

ALDATMA GÖRÜNTÜLERİ SONRASINDA 1 MİLYON İSTEDİ

Genç kadın, eşinin el ele yabancı bir kadınla sokak ortasında gezdiğini, buluştukları esnada samimi şekilde dakikalarca sarıldıklarını ve öpüştüklerini belirttiği eşinden maddi ve manevi tazminat 1 milyon lira talep etti.

Mahkemeye, kendisine gönderilen fotoğraflarla birlikte söz konusu ihbar mesajlarını delil olarak sunan Neşe Ç.'nin talepleri mahkeme tarafından değerlendirmeye alındı. Otel, mahkemeye Oğuz Ç.'nin söz konusu otelde tek başına bir oda kiraladığını ve aylarca bu odanın ödemesini yaptığına dair bilgi verdi.

Dilek YAMAN DEMİR

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