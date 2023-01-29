Karamollaoğlu: Aday, Şubat ayı içerisinde açıklanacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5 ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5 ekranlarında yayınlanan Gündem Türkiye programında gazeteci Mustafa Yılmaz'ın sorularını cevapladı. Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın son toplantısına ilişkin detayları aktardı. Ortak adaya ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Şubat ayı içerisinde cumhurbaşkanı adayı mutlaka netleşecek" dedi.

TV5 ekranlarında yayınlanan Gündem Türkiye programında gazeteci Mustafa Yılmaz, gündemdeki siyasi gelişmeleri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sordu.

"ADAYIN TOPLUMDA BİR KARŞILIĞININ OLMASI GEREKİR"

Altılı Masa'da gerilimin olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayının seçim kararının alınmasının ardından ilk kez masanın gündemine geldiğini belirtti. Ortak adaya ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Seçilebilecek, toplumun teveccühünü kazanacak ve altı partinin de desteklediği bir cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki haftalarda kesinleştirilmesi icap ediliyor. İsim üzerine konuşulmadı. Sadece artık belirleme zamanı geldiğini ve önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı adayını belirlememiz gerektiğini konuştuk. Şubat ayı içerisinde bu konu muhakkak netleşecek. İster istemez gönlümüzden bir şeyler geçebilir ama bu adayın mutlaka toplumda bir karşılığının bulunması ve seçilebilir olması icap eder. En önemli özellik o yoksa bir aday gösterdik ama bu aday zaten seçilemez gibi bir havaya girersek bu doğru bir tespit olmamış olur" ifadelerini kullandı.

"ORTAK POLİTİKALAR METNİ KOALİSYON PROTOKOLÜMÜZ OLACAK"

30 Ocak'ta açıklanacak ortak politikalar metninin koalisyon protokolü olduğunu belirten Karamollaoğlu, hazırlanan çalışma ile muhalefetin seçim sonrasında neler yapacağını gösteren bir metin olacağını kaydetti. Karamollaoğlu, "Her partinin her konuda detaylı, farklı kanaatleri var. Ama bu bir uzlaşı metni. Bunu yaparken şu noktada siz çok ısrarlı olmayın ben de farklı düşünüyorum. Karşı tarafında benzer şekilde davranması gerekiyor. Ortak bir noktada uzlaşmaya çalışacağız. Biz belirlenecek adayın bu protokol çerçevesinde politika izleyeceğini teminat altına alacağız" cümlelerini kullandı.

"İTTİFAK İÇİNDE PARTİLER BİR ARAYA GELEREK SEÇİMLERE GİDEBİLİR"

"Parlamentoda çoğunluğu elde etmek için formül var mı?" sorusunu cevaplandıran Karamollaoğlu, "Her parti kendi amblemiyle seçime tek başına girer, neticede alacağımız oylara göre bir tablo ortaya çıkar. Partiler ittifak içi ittifak da olabilir. Bizim ittifakımız tek başına seçime gitmek değil, tek cumhurbaşkanı adayıyla her partinin programını gündemine alarak seçimlere gitmesi. Bu partiler kendi aralarında ayrıca ittifaklar kurarlar mı? Birlikte seçimlere gider mi? Elbette bu mümkün. Bu konuda da temaslar da var, çalışmalar da var. Kamuoyunda çok fazla destek almayan iki partinin, üç partinin bir araya gelerek tek amblem altında seçime girmeleri. Böyle olduğu takdirde ister istemez alınan oylar ciddi bir yeküna çıkıyor. Bir de sinerji doğarsa yüzde 10'lara gelebilir. O zaman da ciddi bir milletvekili çıkarmak mümkün olabilir. Onun için bu da gündemimizde var. Ancak ittifakın temel meselesi değil. Altılı Masa dışında da iki parti, üç parti bir araya gelerek ittifak kurabilir" dedi.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERDE ŞOK İLE KARŞILAŞMAYA HAZIRLIKLI OLSUN"

"Sayın Cumhurbaşkanı, geçmişte arkadaşlık yaptığımız bir insan olarak söylüyorum. Bir şok ile karşılaşmaya hazırlıklı olsun. Seçimde aldığı neticeler, bugün kendilerinin bile zikrettiği rakamların altına girerse şaşırmasın" diyen Karamollaoğlu, AK Parti'ye tepki gösteren vatandaşların sayısının arttığını vurguladı. Tarafsız hukukçuların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde hukuken aday olamayacağını belirttiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Bütün seçim kurulları değişti, anayasa mahkemesi değişiyor. Biz buradan hakikaten hukuki bir karar çıkarabiliriz diye düşünebilirler ama aldanıyorlar. Ben o makama gelen hakimlerin, haksızlık karşısında tavırlarını net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLE BAŞKA KONULAR KARIŞTIRILMAMALI"

Başörtüsü tartışmalarına değinen Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'nın hazırladığı metinde yer alan bazı ifadelerin yanlış sonuçlar doğurabileceğini belirterek şunları kaydetti, "Güvendiğim hukukçular, profesörler bu metni analiz ettiklerinde, bunun doğru bir metin olmadığını, daha düzgün cümlelerle ifade edilmesi gerektiğine vurgu yaptılar. 'Dini inanç' ifadesi doğrudan Anayasa'ya aynen konursa yanlış olur, istismar edilebilir dediler. Madem mesele başörtüsü burada tereddütler ortadan kaldırılmalı" cümlelerini kullandı. Referandum seçeneğini değerlendiren Karamollaoğlu, "Seçimle başka konular karıştırılmamalı, sadece seçim konuşulmalı. Bir referandum yapılacaksa ayrıca yapılır. Bunu kabul edemeyiz. Bunu düşünüp istismar edenler olabilir, bu da yanlış bir yaklaşımdır ve itibar edilmemeli" dedi.

BOP, TÜRKİYE İÇİN BİR FELAKETİN HABERCİSİ

İsveç'te yaşanan provokasyona ilişkin de konuşan Karamollaoğlu, "Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde yapılıyor, siyasi bir tavır olduğu belli. Kur'an-ı Kerim'e kimse zarar veremez. Delinin biri, akıllı adam bunu yapmaz da. Zırdelinin biri böyle bir teşebbüste bulunuyor. Şu anda Ortadoğu yeniden tanzim edilme aşamasında. Büyük Ortadoğu Projesi. Biz bunu gözden ırak tutarsak, yarın başımıza gelecek felaketi önleyemeyiz. Hedefte Türkiye var, hedefte bütün bir İslam alemi var. İsrail yeniden radikal yöneticiler iş başına geldi. Başta Netenyahu olmak üzere. Biz Arz-ı Mevud'a yerleşeceğiz diyorlar. Neymiş bu. Kendilerine vaat edilmiş topraklar. Fırat'tan Nil nehrine kadar olan topraklar. Topu topu 15-20 milyon kişi dünyayı idare ediyorlar. Bunu da görelim. Tüm mali imkanlar bunların elinde. Kimse bunların karşısına çıkıp bir tavır sergileyemiyor. Onun için BOP eşbaşkanı olmak İslam alemine yapılabilecek bütün kötülüklere önder olmak manasına gelir. Bir gerçek var, bunu görüp bunun karşısında durmak için bir çabanın içine girmezse bütün vebal omuzlarındadır. BOP, Türkiye için İslam alemi için bir felaketin habercisidir" değerlendirmesini yaptı.

"VATANDAŞ GERÇEK DÜŞÜNCESİNİN BİLİNMESİNİ İSTEMİYOR"

Karamollaoğlu, partisinin başlattığı "Saadet Sahada" programlarına ilişkin de; "Türkiye'nin tamamını her hafta sonu taramak üzere bir kampanya başlattık. Bizim Genel Başkan yardımcılarımız, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, il başkanlarımız bütün il ve ilçeleri kapsayan bir kampanya. Karşılaştığımız manzara şu. AK Parti yeni bir kazanımın içinde değil artık. AK Parti kaybediyor. Ne kadar kaybediyor, işte orada tereddüt var. Çünkü insanların büyük kısmı AK Parti'yi desteklemeyeceklerini söylemelerine rağmen, bu fikirlerinin kendileri tarafından zikredildiğinin bilinmesini istemiyorlar. Çünkü zarar görürüz diye endişe ediyorlar. Anketlerde bile bu ortamın var olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.