Asgari ücretli ev almak için 30 yıl çalışmak zorunda

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Son 3 yılda fahiş oranda artan konut fiyatları karşısında asgari ücrette büyük erime yaşanırken, vatandaş, konut sahibi olabilmek için bir kuruş bile harcamadan 30 yıllık maaşını biriktirmek zorunda. Asgari ücret ile konut birim fiyatları arasındaki karşılaştırma son 4 yılda maaşların nasıl eridiğini ortaya koydu. Verilere göre, 2019'da asgari ücretli, maaşına hiç dokunmadan 100 metrekare evi 12 yılda alabilecek durumdayken, 2022'de bu süre tam 30 yıla çıktı.Konut birim fiyatları ile yıllık asgari ücret üzerinden değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2019 yıl sonu itibarıyla 8.27 metrekare eve denk düşen asgari ücretin 2022 Kasım ayı itibarıyla 3.44 metrekareye düştüğünü kaydetti.

KANEPE KADAR YER ALABİLİYOR

Ağbaba, "Yıllık asgari ücretin alım gücü sadece bir evin bir kanepe sığabilecek kadarına denk düşmektedir. Bir asgari ücretli yemese, içmese, aylığına hiç dokunmasa 2019 yılında 100 metrekare bir evi 12 yıl çalışarak alacakken, 2022 yılında bu 30 yıla çıktı" değerlendirmesini yaptı. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 'Konut Fiyat Endeksi' verilerine göre ise 2019 yıl sonunda 2.931 TL olan konut metrekare birim fiyatı 2022 Kasım ayında 16.984 TL'ye yükseldi. 2019-2022 yılları arasında konutların birim metrekare fiyatı yüzde 479 oranında artmış oldu. 2019 yılında net asgari ücret 2.020 TL ve yıllık asgari ücret 24 bin 240 TL'ye denk geliyordu. Bu durumda 2019 yılında yıllık asgari ücret 8.27 metrekare eve denk geliyordu. 2019'da 100 metrekare bir ev için bir asgari ücretli aylığının bir kuruşunu dahi harcamadan 12 yılda ev sahibi olabilecekken, 2020 yılında bu 14 yıla, 2021 yılında 18 yıla, 2022 yılında ise 30 yıla çıkmış oldu.

Metrekaresi 16.984 TL

Türkiye hem orta gelirli aileler hem de asgari ücretliler için barınmanın neredeyse imkansız hale geldiği ülke konumuna dönüştü. TCMB 2022 Kasım ayı konut fiyat endeksi verilerine göre Türkiye genelinde konutların birim metrekare fiyatı 16.984 TL olarak hesaplandı. 2022 yılında net asgari ücret önce 4.253 TL daha sonra ise 5.500 TL olarak belirlendi. Bu durumda 2022 yılında yıllık net asgari ücret 58 bin 518 TL'ye denk geldi. Endeks üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 2022 yılında yıllık net asgari ücret 3.44 metrekare eve denk gelmiş oldu.