Dereye düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kadın yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 12:41, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 12:42
M.B'nin (29) kullandığı 01 AFF 068 plakalı otomobil, Sarıana Mahallesi'nde seyir halindeyken son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Azmak Deresi'ne düştü.
Sürücü ile araçta bulunan S.C. (30), Ceren Ceylan (23) ve Öykü Kasımoğlu (27), çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtaki 4 kişi sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı. Ceylan ve Kasımoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü M.B, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Araç, itfaiye ekiplerince dereden çıkarıldı.
Kazada hayatını kaybeden Ceren Ceylan'ın doğum günü olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız