EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin hayata geçmesine kısa bir süre kaldı. Milyonları ilgilendiren EYT teklifi, yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 12:50, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 12:51
AK Parti'li kurmaylar, bakanlık yetkilileriyle teklif metni üzerinde son rötuşları yaptı. Hafta başında teklifi sunmak üzere hazırlıklar tamamlandı.
Düzenlemenin Meclis'teki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.
Teklifinin Şubat ayında yasalaştırılması, EYT'lilerin ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.
2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor
Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak.
8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız