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Adli Tıp Kurumundan 6 yaşındaki gelin ile ilgili rapor

Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki gelin skandalında ilk duruşma yarın yapılacak. Duruşma öncesi adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, yaşamış olduğu travma nedeniyle H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 16:29, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 16:31
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Adli Tıp Kurumundan 6 yaşındaki gelin ile ilgili rapor

6 yaşında "evlilik" adı altında cinsel istismara uğrayan H.K.G.'nin hukuk mücadelesi yarın başlıyor.

Mahkemenin H.K.G.'nin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan istediği rapor tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen H.K.G. uzman hekimler tarafından muayene edildi. Bu inceleme sonucunda hazırlanan 25 Ocak 2023 tarihli rapor, mahkemeye gönderildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre; raporda H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu ifade edildi. Raporun sonuç kısmında şöyle denildi:

"Yukarıdaki tıbbi belgeler ve dava dosyasının tetkikinde elde edilen ve adli psikiyatriyi ilgilendiren hususların değerlendirilmesinde; (.) mağduru bulunduğu olaydan kaynaklanmış ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olan travma sonrası stres bozukluğu denilen psikiyatrik bozukluğun tespit edildiği, bu duruma göre H.K.G'nin mağduru bulunduğu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu oy birliği ile mütalaa olunur."


67 YIL HAPİS İSTEMİ

Davanın ilk duruşmasının 22 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olması tepkilere neden olmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihi öne çekerek, 30 Ocak'ta ilk incelemesini yapma kararı alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede H.K.G.'nin 6 yaşındayken evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

Adli Tıp Kurumundan 6 yaşındaki gelin ile ilgili rapor - 2Çocuk gelin skandalında H.K.G. yerine büyük yaşta bir kişi teste sokularak alınan, kemik yaşı tespiti raporu ortaya çıkmıştı.


H.K.G'NİN HUKUK MÜCADELESİ

6 yaşında iken babası tarafından bir cemaat üyesine gelin olarak verilen ve ardından iddialara göre, tecavüz, şiddet ve istismarla dolu yıllar geçiren H.K.G.'nin hukuk mücadelesinin sonuçlanması isteniyor. 2012 yılında konu ilk kez yargıya ulaştı fakat takipsizlik kararı verilmişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, bu çerçevede, cinsel istismar iddiasına 2012 yılında takipsizlik kararı veren savcı başta olmak üzere bütün süreci titizlikle masaya yatırdı. 2012 yılında konu savcılığa ulaşmıştı. 14 yaşında olan kızın kemik testine başka birinin sokulduğu ve 21 yaşındaymış gibi gösterilerek dosyanın kapatıldığı ileri sürülmüştü.

HSK Birinci Dairesi'nce yapılan inceleme doğrultusunda görevlendirilen müfettiş bu kararı veren savcının ifadesine başvuracak. Savcının 2012 yılında kemik testi yerine, genç kızın doğum kayıtlarını istemesi yeterliydi.


6 YAŞINDAKİ GELİN İFADESİNDE NE DEDİ?

Genç kızın hastane doğum kayıtları bulunuyordu ve nüfus idaresi de gerekli bilgiyi verebilirdi. H.K.G. bu durumu ifadesinde şu şekilde anlatmıştı:

"14 yaşımda da düğün yaptılar. Sonra düğünü Sancaktepe'de babamın vakfında yaptılar. Cemaatten insanlar geldi. Annem bana düğünde 'sakın ağlama, ağladığını görmeyeceğim' dedi. O tarihlerde 14 yaşındaydım. Ben rahatsızlanınca annem ve Kadir beni kadın doğum polikliniğine götürdüler. Orada annem doktor ile konuşurken evli olduğumu ağzından kaçırdı. Bunun üzerine doktor oraya polis çağırdı. Oradan polis bizi alarak karakola götürdü, ifadelerimiz alındı. Benim yerime annem ve Kadir ifade verdi. İfadelerinde benim yaşımın normalde büyük olduğunu, ancak küçük yazıldığını söylemişler. Bunun üzerine savcılık kemik testi istedi. Kemik testi için odaya girdiğimde içeride bir kız film çekiliyordu. Ben ondan sonra film çekileceğimi düşünüyordum. Ancak içerideki kız filmi çekilince ikimizi birden dışarı çıkardılar. Ben dışarı çıkınca Kadir'e 'neden bir şey yapılmadı' diye sordum. Kadir bana 'sessiz ol, sonra konuşuruz kimse duymasın' dedi. Sonra öğrendiğime göre o kızın kemik testi benim kemik testimmiş gibi göstermişler. Dosya o şekilde kapandı."

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