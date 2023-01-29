Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
Bu pazar genel seçim olsa nasıl bir tablo ortaya çıkacak? ORC Araştırma Türkiye geneli 45 ilde 4580 kişi ile yüz yüze yapmış olduğu anket ile bu soruya cevap aradı ve sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre seçimlere 105 gün kala partilerin oy oranları: .Ak Parti: %30,2 .CHP: %23,1 .İyi Parti: %19,3
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 16:41, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 17:44
Bu pazar genel seçim olsa nasıl bir tablo ortaya çıkacak? ORC Araştırma Şirketinin yapmış olduğu anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
ORC Araştırma Şirketi'nin paylaşımı:
Seçimlere 105 gün kala partilerin oy oranları
AK Parti %30,2
CHP %23,1
İYİ Parti %19,3
HDP %7,6
MHP %5,5
Gelecek Partisi %2,7
DEVA Partisi %2,6
TDP %2,3
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(AK PARTİ+MHP)
.Cumhur İttifakı %35,7
(6'LI MASA)
.Millet İttifakı %48,7
Araştırma 23-26 Ocak 2023 tarihlerinde, 45 ilde 4580 kişi ile yüz yüze yapılmıştır.Siyasette Adaylık Polemiği Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız