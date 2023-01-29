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Fenerbahçe 3 eksikle Kasımpaşa karşısında

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İşte muhtemel 11'ler ve maçtan notlar...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 16:46, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 16:48
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Fenerbahçe 3 eksikle Kasımpaşa karşısında

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa 3 puan için sahaya çıkıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.

Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor.

Selçuk İnan'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 6 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamını İstanbul'da oynadı. 7 mücadelede yalnızca iç sahada Alanyaspor'u yenen ve Fatih Karagümrük'le de berabere kalan lacivert-beyazlılar, kalan 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa, 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.


SINIRDA 9 İSİM

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA'DA BEN OUANNES CEZALI

Son oynanan ve 3-1 kaybedilen Medipol Başakşehir mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan sağ bek Ben Ouannes, Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

Bahoken ve Hajradinovic de sarı kart sınırında. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde Giresunspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, İrfan, Zajc, Emre, Valencia, Batshuayi.

Kasımpaşa: Erdem, Yasin, Sadık, Donk, Tirpan, Eysseric, Aytaç, Ahmet, Hajradinovic, Fall, Bahoken.

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