Havalar soğudu, bolluk balık tezgahlarına da yansıdı

Daha önce kuzeye yönelen balık sürüleri, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle güneye döndü.

Balıkların çeşitlenmesiyle tezgahlarda da bolluk göze çarptı.

Samsun'da çinekop 100 TL, mezgit 40 TL ve hamsi ise 50 TL'den tezgahta yer aldı.



"20 yıldan beri ilk defa böyle bir bolluk gördüm"

Çeşitlilik açısından en verimli sezonu geçirdiklerini belirten balıkçı Onur Can Köse şunları söyledi:

"20 yıldan beri ilk defa böyle bir bolluk gördüm. Normalde bir çeşit az olduğunda diğer çeşit fazla olurdu ama bu sene tam tersi oldu. Bütün balıkların çeşitleri fazla. 2,5 aydır palamut bolluğu vardı. Palamuttan sonra çinekop çıktı. Önceki yıllarda çinekop yiyemeyen vatandaş, bu sene doydu. 1,5 aydır hamsi de tezgahlarda yerini almış durumda. Hamsinin fiyatı hava şartlarına göre günlük değişiyor."