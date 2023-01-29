Türk Kızılayın kan stokları 'kritik' seviyede

'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
Siyasette Adaylık Polemiği
Siyasette Adaylık Polemiği
Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL
Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL
Altılı Masa'nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Altılı Masa'nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Hakkari Üniversitesi sözleşmeli model alımı yapacak
Hakkari Üniversitesi sözleşmeli model alımı yapacak
TR-YÖS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
TR-YÖS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Avrupa'da öğretmen olmak ya da öğretmen maaşlarına ilişkin karşılaştırmalar
Avrupa'da öğretmen olmak ya da öğretmen maaşlarına ilişkin karşılaştırmalar
Restoran ve kafelerde 'kuver' soygunu
Restoran ve kafelerde 'kuver' soygunu
EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor
EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor
Bakan Nebati: Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor
Bakan Nebati: Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor
4 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma
4 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Borçlar siliniyor! Faiz ve gecikme cezalarına yüzde 90 indirim
Borçlar siliniyor! Faiz ve gecikme cezalarına yüzde 90 indirim
EYT'den önce EYT'den sonra ne yapmalı?
EYT'den önce EYT'den sonra ne yapmalı?
2 yılda 20 kuruluş daha özelleştirilecek
2 yılda 20 kuruluş daha özelleştirilecek
İstanbul Finans Merkezi sona yaklaştı! İstanbul'a para akacak
İstanbul Finans Merkezi sona yaklaştı! İstanbul'a para akacak
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı-Haritalı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı-Haritalı
Gurbetçilere erken emekliliğin yolu açılıyor
Gurbetçilere erken emekliliğin yolu açılıyor
Sözleşmeli personelin naklinde sağlık ve can güvenliği istisnası
Sözleşmeli personelin naklinde sağlık ve can güvenliği istisnası
Orta gelirliye konut kampanyasına 10 günde 8 bin başvuru
Orta gelirliye konut kampanyasına 10 günde 8 bin başvuru
Beklenen kar sonunda geldi: Türkiye beyaza büründü
Beklenen kar sonunda geldi: Türkiye beyaza büründü
6'lı masanın adayı için kritik tarih belli oldu
6'lı masanın adayı için kritik tarih belli oldu
'Aday çıkaramadılar, bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar'
'Aday çıkaramadılar, bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar'
Soylu tarih verdi...O tarihte bir tek terörist kalmayacak!
Soylu tarih verdi...O tarihte bir tek terörist kalmayacak!
Bakanı Özer: Bugün imam hatip lisesi mezunu cumhurbaşkanımız var
Bakanı Özer: Bugün imam hatip lisesi mezunu cumhurbaşkanımız var
'Kadro' arefesinde CHP'li Adana Büyükşehir belediyesinde personel kıyımı
'Kadro' arefesinde CHP'li Adana Büyükşehir belediyesinde personel kıyımı
'Size ait bilgiler herhangi bir şekilde elde edilip ifşa ediliyorsa suçtur'
'Size ait bilgiler herhangi bir şekilde elde edilip ifşa ediliyorsa suçtur'
MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
Yeni Konut Finansman Programı'na başvurular 8 bini aştı
Yeni Konut Finansman Programı'na başvurular 8 bini aştı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türk Kızılayın kan stokları 'kritik' seviyede

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde kan stoklarının asgari seviyenin altı olan 35 bin düzeyine düştüğünü belirterek, "Sağlıklı ve sorumluluk sahibi her bireyin kan bağışını bir alışkanlık olarak edinmesini temenni ediyorum. Kan bağışını 7 gün 24 saat sürdürmemiz lazım" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 17:06, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 18:06
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan stoklarının güncel durumu ve başlatılan "Ulusal Kan Bağışı Kampanyası"na ilişkin bilgileri paylaştı.

Kanda asgari stok seviyesinin 50 bin düzeyinde olduğunu aktaran Kınık, "50 bin asgari stok seviyesinin altına düşüldüğünde 'alarm' veriyoruz. Çünkü bu Türkiye'nin ulusal kan stoku. Tamamen vatandaşlarımızın gönüllü destekleriyle bu stokları yönetiyoruz, dolduruyoruz ve kan ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Kan stoklarında sıkıntı yaşandığında da bunu açık ve şeffaf bir şekilde insanların bilgisine sunduklarına dikkati çeken Kınık, bu nedenle sosyal medyadan da çağrıda bulunduğunu anımsattı.

"Grip salgınının yol açtığı olumsuz bir etki söz konusu"

Kınık, Ulusal Kan Bağışı Kampanyası'nın kan stoklarındaki azalma nedeniyle başlatıldığının altını çizerek, "Aslında bu genellikle kış aylarında yaşadığımız bir durum, stoklar düşme eğilimi gösteriyor. Fakat bu yıl, Kovid-19 salgını sürecinde yaşadığımıza benzer, ülke genelinde yaygın grip salgını eklendi. Bunun da yol açtığı olumsuz bir etki söz konusu" dedi.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle seyahatlerin artmasının da kan bağışlarında sorun yarattığını anlatan Kınık, "Üst üste binen bu unsurlar, kan bağışlarında olumsuz etkiler oluşturdu. Hem günlük ihtiyacın giderilmesi hem de ani büyük ihtiyaçlar olduğunda bunun karşılanabilmesi için kanda asgari stok seviyesini korumak zorundayız" diye konuştu.

"Kan stoklarında şu an 35 bin düzeyindeyiz"

Kan stok seviyesinin güncel durumuna yönelik Kınık, "Kan stoklarında şu an 35 bin düzeyindeyiz. Günlük 8-9-10 bin ünite civarında kan alıyoruz ve aşağı yukarı bu kadar da bir sarfiyatımız var. Günlük 2-3 bin ünite fazla kan bağışı aldığımızda stok seviyelerini doldurabiliyoruz. Şu an çok panik yapacak bir durum yok ama stokların güvende olması, her türlü kötü şarta, olumsuz duruma karşı hazır olması açısından asgari stokları belli bir seviyede tutmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Kınık, ramazan ayında da kan bağışlarının azaldığına işaret ederek, bu döneme yüksek stok seviyesiyle girilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

"Uçakla Van'dan İstanbul'a kan getirdik"

Hastanede tedavi görenlere kan tedarikinde problem yaşanıp yaşanmadığına ilişkin de Kınık, şunları kaydetti:

"Hastanelerin ihtiyaçları şu an karşılanabiliyor. Fakat Türkiye'de bin 564 hastane var, yaklaşık bin 200'ü bizden kan kullanıyor. Bin 200 hastanenin 13'ünün geçici kan bankası var, kendi kan ihtiyaçlarını buradan sağlıyorlar. Kalan hastanelerin tamamının kan ihtiyaçları Kızılaydan tedarik ediliyor.

Acil, planlı ameliyatların ertelenmemesi için ulusal kan stoklarını, ihtiyacın artması veya azalmasına göre bir bölgeden diğerine uçaklarla sevk ederek yönetiyoruz. Örneğin, geçen gün uçakla Van'dan İstanbul'a kan getirdik. Her gün İzmir, Bursa, Trakya gibi farklı lokasyonlardan ihtiyaç oluşan yerlere uçaklarla kan sevkiyatlarımız olabiliyor. Bir bölgeden diğer tarafa destek veriyoruz. Bu sayede sıkıntı yaşanmıyor ama arka planda elbette lojistik operasyonlarımız artıyor."

"Kan bağışı üzerinden manipülasyon yapılmamalı"

Kerem Kınık, kan bağışının yerine başka bir tedavinin ikame edilemeyeceği, olmazsa olmaz bir unsur olduğunu ve her türlü tartışmanın uzağında tutulması gerektiğini söyledi.

Talasemi (Akdeniz anemisi) ve bunun gibi bazı hastalıklarla mücadele eden kişilerin düzenli olarak kan transfüzyonu almak zorunda olduğuna, trafik kazası gibi durumlarda acil kan ihtiyaçlarının doğduğuna dikkati çeken Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tip durumlarda kan noktasında saatlerle yarışıyoruz. Kan bağışı, çok özel, hassas bir durum ve bunun üstünden herhangi bir manipülasyon, yanlış bilgilendirme yapılmaması gerekiyor. Örneğin, 'Kovid-19 aşısı olanların bağışladığı kanı reddetme' gibi bilimsel olmayan birtakım söylentilerle, durumlarla karşılaşıyoruz. Bunların tamamı hilafıhakikat. Özellikle sağlıklı ve sorumluluk sahibi her bireyin kan bağışını bir alışkanlık olarak edinmesini, ihtiyaç halinde de kan merkezlerimiz aracılığıyla kan ve kök hücre bağışçısı olmalarını temenni ediyorum."

"Toplam bağışçı sayımızın yüzde 14'ü kadın"

Kişilerin Türk Kızılayın "kanver.org" sitesi ve mobil kan bağışı uygulamasından kendilerine en yakın bağış merkezinde randevu alabileceğine, ayrıca kan bağışı konusunda merak ettikleri tüm bilgilere de erişebileceğine işaret eden Kınık, düzenli kan bağışında bulunan kişileri onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla gümüş, altın ve bronz madalya verdiklerini anımsattı.

Kınık, kadınların kan bağışında erkeklere göre bir miktar geride kaldığına işaret ederek, sözlerini, "Toplam bağışçı sayımızın yüzde 14'ü kadın. Bunun biraz artırılması gerekiyor. Kadınlarla ilgili kan bağışı konusunda yanlış bilinen, birtakım şehir efsaneleri var. Bu konuda da doğru bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Kan bağışını 7 gün 24 saat sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç" diye tamamladı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
'Papa, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin çabalarından övgüyle söz ediyor'
'Papa, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin çabalarından övgüyle söz ediyor'
Batman'da 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Batman'da 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
Türkiye genelinde 'Su Verimliliği Seferberliği' başlıyor
Türkiye genelinde 'Su Verimliliği Seferberliği' başlıyor
Havalar soğudu, bolluk balık tezgahlarına da yansıdı
Havalar soğudu, bolluk balık tezgahlarına da yansıdı
Değişen iklim şartları bazı hayvanların neslini tehlikeye sokuyor
Değişen iklim şartları bazı hayvanların neslini tehlikeye sokuyor

Bu Habere Tepkiniz

Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?
KDK'dan 'eş durumu tayini' için tavsiye kararı

KDK'dan 'eş durumu tayini' için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin çalıştığı ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tayin talebi kadro olmadığı gerekçesiyle reddedilen SGK personelinin başvurusunu haklı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emekli maaş hesabında hangi derece kademe esas alınır?

Emekli maaş hesabında hangi derece kademe esas alınır?

Emeklilik derecesine esas derece ve kademenin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin önünde olması, emekli maaşı hesaplamasını etkiler ve memur için en yüksek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi ödenmesini sağlayan intibakı ve/veya kadro derecesi esas alınır.
5434'e tabi memurlar SGK hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı

5434'e tabi memurlar SGK hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı

5434'e tabi memurlar hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı, 5510'a tabi memurlar için ise bu şart bulunmamaktadır.
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10 bin kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10 bin kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10024 kadro ihdas edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
28 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

28 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

5434 sayılı Kanunda yer alan hüküm, açıkta iken emeklilik müracaatı yapanlara müracaat tarihini takip eden ayın 1'inden itibaren aylık bağlanacağını belirlemiştir.
5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

Memurluk öncesinde ancak işçiliğe başladıktan sonra doğum nedeniyle yapılan borçlanmalar işçi statüsünde değerlendirilir ve sadece hizmet süresini artırır, sigortalılık süresinin başlangıcını etkilemez. 2 yıl veya 4 yıl sürenin bir kısmı da borçlanılabilir.
Valilerin yetki devrini kısıtlayan 80 nolu CBK'ya iptal kararı

Valilerin yetki devrini kısıtlayan 80 nolu CBK'ya iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantılarına Valilerin ve belediye başkanlarının bizzat katılmasını öngören 80 nolu CBK'nın ilgili hükmünü iptal etti.
Subaylara verilen kınama cezalarına da dava açılabilecek

Subaylara verilen kınama cezalarına da dava açılabilecek

Anayasa Mahkemesi subaylara verilen kınama cezalarına iptal davası açılmayacağını öngören Kanun hükmünü iptal etti
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Bu iller dikkat! 5 atom bombası gücünde geliyor!

Bu iller dikkat! 5 atom bombası gücünde geliyor!

Türkiye'ye kar müjdesi