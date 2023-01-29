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'Papa, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin çabalarından övgüyle söz ediyor'

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, veda ziyareti sırasında Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki barışı sağlamaya yönelik çabalarının sürmesi gerektiği yönünde net mesaj verdiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 18:49, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 18:51
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'Papa, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin çabalarından övgüyle söz ediyor'

Görev süresini tamamlayan Büyükelçi Göktaş, görev yaptığı döneme, Türkiye - Vatikan ilişkilerine, Papa ile son görüşmelerindeki konulara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi olarak görev süresini tamamlarken neler hissettiği sorusunu Göktaş, "Vatikan'da görev yaptığım 4 yıl boyunca buradaki dostlarımızın sayısını arttırdığımı düşünüyorum. Burası zaten daha önce yaşadığım, öğrenim gördüğüm bir yerdi. Burada büyükelçi olarak görev yapmak benim için hakikaten eşsiz bir tecrübe oldu. Bu süre zarfında kurulan dostlukların Türkiye - Vatikan ilişkilerinin güçlenmesine ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

Lütfullah Göktaş, Türkiye ve Vatikan'ın birçok konuda benzer görüşleri paylaştığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye, dini ve kültürel farklılıkları zenginlik telakki eden bir ülke. Biz çatışmayı değil yanyana barış içinde yaşamayı gelenek bellemiş bir milletiz. İnsanlık için iyilik, barış ve huzur isteyen herkesle işbirliğine daima açık olmuş bir ülkeyiz. İklim değişikliğinden daha adil bir dünya için çalışmaya, kavgayı değil herkesle barış içinde birlikte yaşamayı savunmaya varana kadar Vatikan'la pek çok konuda benzer görüşler içindeyiz. Dinin terörle özdeşleştirilemeyeceğini savunuyoruz, insanların inançlarına ve kutsallarına saygı gösterilmesi gerektiğini, hiç kimsenin dini kimliğinden ötürü düşmanmış gibi görülmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Orta Doğu dahil tüm dünyada barış istiyoruz. Kudüs'ün her üç din için de kutsal olduğuna, orada kökenleri Osmanlı'ya dayanan statükonun bozulmaması gerektiğine inanıyoruz."

Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasında farklı dinlere mensup olanlar arasındaki işbirliğinin büyük önem arz ettiğini dikkati çeken Büyükelçi Göktaş, "Sadece antisemitizm, Hristiyanofobi değil İslamofobi ile mücadele için de sıkı bir işbirliği gerekiyor. İsveç'teki provokatif eylem bunu aslında bir kez daha gözler önüne serdi. Günümüz dünyasının kin ve nefrete değil, tam tersine karşılıklı saygı ve sevgiye ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

PAPA'DAN TÜRKİYE'NİN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAKİ ARABULUCULUK ÇABALARINA ÖVGÜ

Büyükelçi Göktaş, "Vatikan, Türkiye'nin sadece bölgede değil, dünya siyasetinde de önemli bir aktör olduğunun bilincinde. Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları, tarafları tahıl koridoru anlaşması için ikna etmiş olmamız takdirle karşılanıyor." dedi.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a 23 Ocak'ta veda ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Papa, her görüşmemizde Türkiye'nin çabalarından övgüyle söz ediyor. Veda ziyaretimde de son derece net bir mesaj verdi: 'Türkiye, barışı sağlamaya yönelik çabaları sürdürmeli.' dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın, gerek Putin gerek Zelenskiy ile görüşebilen tek lider olduğuna dikkati çekti. Papa, Türkiye'nin netice alma potansiyelinin gerçekten çok güçlü olduğuna inanıyor. Bunu veda ziyaretimde de çok açık şekilde ifade etti. Türkiye'nin iyi bir iş çıkardığını vurgulayan Papa, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabuluculuk girişimlerini lütfen sürdürsün. Bugüne kadar yaptıkları, bundan sonra yapacakları için de kendisine teşekkür ediyorum' dedi."

VATİKAN DIŞİŞLERİ BAKANI, ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA KATILACAK

Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl Vatikan'dan üst düzey katılım olacağı bilgisini de paylaşarak, "Antalya Diplomasi Forumu, tüm dünyada olduğu gibi Vatikan'da ilgiyle izleniyor. Mart ayında 3'üncüsü yapılacak. Vatikan da toplantıya bu kez Dışişleri Bakanı düzeyinde katılma kararı aldı. Vatikan Dışişleri Bakanı Başpiskopos Paul Richard Gallagher, bakanlığımızın yaptığı davete olumlu cevap verdi. Mart ayında kendisi Antalya'da olacak." ifadelerini kullandı.

GÖKTAŞ DÖNEMİNDE BÜYÜKELÇİLİK, YENİ BİNASINA GEÇTİ

Büyükelçi Göktaş, 40 yıl boyunca bir apartmandaki küçük dairede hizmet veren Vatikan Büyükelçiliğinin 2020'de müstakil bir binaya nakledildiğini hatırlatarak, sözlerini, "Benim görev dönemimde, seleflerimin de arzu ettiği üzere Büyükelçiliğimiz hem güvenlik hem temsil açısından daha iyi ve itibarlı bir binaya taşındı. Bakanlığımızın desteğiyle, yeni binaya geçişin benim dönemimde gerçekleşmesinden dolayı da ayrıca mutluyum." diye tamamladı.

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