130 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı
Malatya'da karla mücadele ekipleri, kapanan 130 mahallenin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 19:20, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 19:22
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle 130 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 450 araç ve 900 personelle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Ekipler, buzlanmaya karşı temizlenen yollarda tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız