Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya adaylık yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'teki "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle buluştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şimdi Altılı Masa ne diyor? 'Aday olamaz' diyor. Size rağmen milletim hem aday yapacak hem de Cumhurbaşkanı yapacak.

Gençlerimize güvenimizin en büyük ispatı, tüm hizmet alanlarında kurduğumuz güçlü altyapı yanında sizlerin siyasi haklarınızı kullanabilmemize verdiğimiz önemdir. Seçilme yaşını 30'dan 25'e indiren biziz. Yetmez dedik. Seçme ve seçilme olarak 25'ten 18'e de biz indirdik. CHP, 'Parlamento'yu çoluk çocuğa mı bırakacağız' diyordu. Bizim ecdadımız Fatih, 18 yaşında bir çağı kapadı bir çağı açtı. Onun torunları olarak bu Parlamento'ya bu yakışır dedik."

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