Kadıköy'de Valencia'nın gecesi
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Enner Valencia attığı dört golle yıldızlaştı. Ligde sıkıntılı günler geçiren Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 21:14, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 21:16
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Ülker Stadı'nda oyananan karşılaşmada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, rakibini 5-1 yenmeyi başardı.
Enner Valencia attığı 4 golle maça damgasını vurdu.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, puanını 44'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.
Ligde sıkıntılı günler geçiren Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız