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CHP lideri Kılıçdaroğlu, altılı masanın adayı için tarih verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı sorusuna "13 Şubat'ta inşallah cumhurbaşkanı adayımızı kamuoyuna açıklayacağız" yanıtını verdi. Siz 14 Mayıs'ı kabul ettiniz mi?" sorusuna: "Bizim açımızdan 14 Mayıs, 15 Mayıs neyse hangi tarihte yapıyorsa getirsin sandığı koysun dedik. Ama parlamentoda oy vermeyeceğiz. Tek yolu var 'Meclisi feshediyorum' diyecek, tek yetkisi var. Onun üzerinden seçime gidecek. Bu da kendisine ikinci ya da üçüncü kez cumhurbaşkanlığı hakkını tanımıyor" dedi.

Haber Giriş : 29 Ocak 2023 23:24, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 23:33
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, altılı masanın adayı için tarih verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına, 13 Şubat'ta, Saadet Partisinin ev sahipliğinde yapılacak Liderler Buluşması'nda karar verileceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Halk TV Liderler Masası programı canlı yayınında soruları yanıtladı.

Seçim tarihinin Demokrat Partinin "Yeter Söz Milletindir" sloganıyla iktidara geldiği 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ve AK Parti'nin de bu sloganı seçmesinin kendisi için sürpriz olup olmadığının sorulması üzerine, "Sürpriz olmadı. Gideceğini bilen bir insan. 'Şöyle bir tarihi belirleyelim, 14 Mayıs'ı, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde ikinci önemli bir tarih olsun' diye düşünmüş olabilir, iyi niyetli düşünüyorum. Dolayısıyla başka önerebileceği bir tarih de yok. Mayıs ile haziran olması arasında bir fark yok zaten." yanıtını verdi.

"Muhalefet partileri erken seçim kararına destek verirse 14 Mayıs olabiliyor. Bunu değerlendirir misiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, muhalefetin seçim tarihi olarak 6 Nisan'ı belirlediğini, bu tarihe kadar olursa buna destek vereceklerini söylediklerini hatırlatarak, "6 Nisan tarihinde bir karar alır parlamento, biz de parlamentonun aldığı karara saygı duyarız. O çerçevede eski Seçim Yasası'na göre seçimler yapılır. Ama Erdoğan 'Hayır, ben daha sonra yapacağım' diyorsa ona destek vermeyeceğimizi altı lider kamuoyuna açıkladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi istediği atmosferde seçimin yapılmasını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Biraz daha gecikirse örneğin hazirana doğru atarsa enflasyon zaten her ay yükseliyor. Dolayısıyla yaptığı zamların bir anlamının kalmadığını halk da görecek, o da görecek. Bu nedenle acaba biraz erkene çekip 'Bu kadar zam yaptım dolayısıyla enflasyonu tam yaşamadan acaba oy kapabilir miyim?' Yani 'Selden kütük kapabilir miyim' anlayışı içinde bir politika izliyor. Bu sürece ya da bu anlayışa kendisini hapseden birisinin seçimi kazanma şansı yoktur." diye konuştu.

"ERDOĞAN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLAMAZ"

"Siz 14 Mayıs'ı kabul ettiniz mi?" sorusunu Kılıçdaroğlu, şöyle yanıtladı:

"Bizim açımızdan 14 Mayıs, 15 Mayıs neyse hangi tarihte yapıyorsa getirsin sandığı koysun dedik. Ama parlamentoda oy vermeyeceğiz. Tek yolu var 'Meclisi feshediyorum' diyecek, tek yetkisi var. Onun üzerinden seçime gidecek. Bu da kendisine ikinci ya da üçüncü kez cumhurbaşkanlığı hakkını tanımıyor. Anayasa açık. Ben anayasa hukukçusu değilim. Ama anayasa hukukçularını dinliyorum. 'Üçüncü kez aday olamaz' diyor. Doğru üçüncü kez aday olamaz. Açıklandığı zaman adaylar, sade vatandaşlar da bazı hukukçular da YSK'ye başvuracaklardır Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağına dair."

YSK'nin üyelerini Erdoğan'ın belirlediğini, dolayısıyla da Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabileceği yönünde karar çıkacağını düşündüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yargıtayın, Danıştayın hangi hale sokulduğunu bilmiyor muyuz? Orada militan yargıçların olduğunu bilmiyor muyuz? Bütün dünya biliyor." iddiasında bulundu.

"Erdoğan 'Birinci cumhurbaşkanlığı bu sistemde değil. Yeni sistemle ben ikinci kez aday oluyorum' diyor. Bu teori için ne söylersiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır hiçbir anayasa hukukçusu bunu kabul etmiyor. Kendi militanları dışında." yanıtını verdi.

Millet İttifakı'nın yarın açıklanacak Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, 9 ana başlık altında 75 alt başlık, 2 bin 300'den fazla somut hedef, politika ve projenin açıklanacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, metinde altı liderin Türkiye'nin sorunlardan nasıl çıkacağını yazdığını, nelerin yapılması gerektiğini anlattığını söyledi.

"YOL HARİTAMIZLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

"Millet İttifakı seçimi kazanırsa ne yapacağı belli mi?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, öncelikle durum ve hasar tespit komisyonu, strateji ve planlama teşkilatı ile parlamentoda kesin hesap komisyonu kuracaklarını ifade etti.

"Yarın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını da duymayı bekliyorduk. Bir gecikme mi var?" sorusunu Kılıçdaroğlu, "Hayır gecikme yok. Yol haritamızla ilgili liderler arasındaki görüşme devam ediyor. Onun 13 Şubat'ta, cumhurbaşkanı adayımızın açıklandığı tarihte açıklanmasının ve onun tarafından açıklanmasının daha doğru olduğu düşünüldü." diye yanıtladı.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin öncelikle kamuoyunda tartışılmasını istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Öbürünü açıkladığımızda bu yok olacaktı ve herkes öbür tarafa kilitlenecekti. O nedenle onu ayın 13'üne erteledik. Önce şu mutabakat metni çıksın ortaya." ifadesini kullandı.

"13 ŞUBAT'TA KARAR ALACAĞIZ"

"13 Şubat'ta ne öğreneceğiz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "13 Şubat'ta inşallah cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat'ta yine buluşacağız ve artık 13 Şubat'ta mı olur, yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur." dedi.

"İki aday ihtimali ortadan kalktı mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, bunu da görüşeceklerini ancak ortak aday talebini defalarca açıkladıklarını kaydetti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını hala açıklamaması konusundaki eleştirilere değinen Kılıçdaroğlu, son derece dikkatli, kararlı ve istikrarlı adım attıklarını ve ortak iradeyle Türkiye'yi yöneteceklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Şubat'ın 13'ünde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun başkanlığında konuşacağız, adayımızı belirleyeceğiz. Bunu da belli bir süreç içerisinde nasıl mutabakat metnini paylaşıyorsak kamuoyuyla, cumhurbaşkanı adayı da çıkacak ortak mutabakat metnini de yol haritasını da kamuoyuyla paylaşacak." diye konuştu.

"BELİRLENECEK ADAY ORTAK ÇALIŞMA GELENEĞİNİ SÜRDÜRMELİ"

"CHP'nin cumhurbaşkanı adayı siz misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Her parti doğal olarak kendi liderini cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. CHP'liler de kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isterler. Burada aslolan altı liderin bir araya gelip ortak karar vermeleri." yanıtını verdi.

"Altı lider kriterler açıklıyorsunuz. Bu kriterler en çok size uyuyor. Buna katılıyor musunuz? Siz bu kriterleri yerine getiriyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Olabilir. Devlete 27,5 yıl çalışan, üreten, siyasete girdiği gün mal varlığını kamuoyuyla paylaşan, devletin ne olduğunu, liyakatin ne olduğunu bilen bunun devletteyken de kavgasını veren bir kişiyim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, altı liderin Türkiye'nin sorunlarına kilitlendiğini vurgulayarak, "Bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyeceğiz. Belirleyeceğimiz adayın ortak çalışma geleneğini sürdürmesi lazım. 'Her şeyi ben yaptım, ben biliyorum' anlayışına sahip olmaması lazım. Devleti iyi tanıması, devletin ne olduğunu bilmesi lazım. Devlette liyakatin ne olduğunu bilmesi lazım." ifadesini kullandı.

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