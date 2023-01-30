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Küresel piyasalar faiz kararlarına odaklandı

Bu hafta ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi ve şirket finansal sonuçları yatırımcıların odağında olacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 09:10, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 09:11
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Küresel piyasalar faiz kararlarına odaklandı

Küresel piyasalar, ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi ve şirket finansal sonuçlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladı.

Geçen hafta açıklanan veriler ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini güçlendirerek pay piyasalarını desteklerken, bu hafta açıklanacak para politikası kararlarının gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metnindeki yönlendirmeler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları varlık fiyatları için önem arz ediyor.

Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceği öngörülürken, bu iki bankanın mart ayından itibaren faiz artırım büyüklüğünü 25 baz puana indireceği tahmin ediliyor.

Analistler, hem ABD'de hem de Avrupa'da enflasyonda önemli gerilemenin yaşandığına dikkati çekerek, piyasalarda yatırımcıların merkez bankalarının şahin adımlarına ara verebileceği yönündeki beklentilerin daha güçlü şekilde tartışıldığını bildirdi.

Bu kapsamda özellikle Fed'in politika alanının diğer bankalara göre daha geniş olduğunu vurgulayan analistler, Powell'ın açıklamalarında bu yönde ipuçlarının aranacağını belirtti.

Analistler, hafta boyunca yoğun veri takviminin de yakından takip edileceğini kaydederek, özellikle ABD'de cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Hızlanan bilanço sezonu tarafında ise bu hafta trilyon dolarlık devlerin finansal sonuçlarını açıklayacağını hatırlatan analistler, bu şirketlerin arasında Apple, Amazon ve Alphabet'in bulunduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,25, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta merkez bankalarının perşembe günkü kararlarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve doğal gaz fiyatlarının seyri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bölgede büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğini belirterek, hafta boyunca Avrupa borsalarında oynaklığın yüksek seyredebileceğini kaydetti.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,83 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya düşüşle başladı.

Asya'da, Çin piyasaları bir haftalık tatilin ardından açılırken, bölgede karışık bir seyir öne çıkıyor.

Çin borsaları yeni yıl tatilinde harcamaların ve seyahat yoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere yaklaşması ve Kovid-19 vakalarında yeni bir artış yaşanmaması sonrası pozitif seyrediyor.

Analistler, bu hafta Çin'de açıklanacak verilerde Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ekonomiye etkilerinin görülebileceğini kaydederek, Çin hükümetinin ekonomiyi nasıl destekleyeceğine yönelik yol haritasının da belirginleşebileceğini bildirdi.

Öte yandan, bölgede bilançolarını açıklayacak teknoloji devi şirketlerin bulunduğuna dikkati çeken analistler, Hong Kong ve Güney Kore borsalarında bilançolar öncesi teknoloji şirketleri öncülüğünde satış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini dile getirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 geriledi.

Yurt içinde, cuma günü 5.000-5.250 bandında dalgalı bir seyir BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 5.191,83 puandan tamamladı.

Cuma günü, yatay seyirle 18,8054'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8080'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Almanya, 2022 yılı 4. çeyrek GSYH

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

18.30 ABD, ocak ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

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