TCDD'den İzmir'de 'yüksek gerilim' uyarısı

Bakan Kurum'dan genç araştırmacılara burs müjdesi
Bakan Kurum'dan genç araştırmacılara burs müjdesi
Büyük müjde! 50.000 TL ihtiyaç kredisi
Büyük müjde! 50.000 TL ihtiyaç kredisi
Sponsorlu İçerik
EYT'de 10 günlük süreye dikkat!
EYT'de 10 günlük süreye dikkat!
Bakan Kirişci: Su fakiri ülke konumuna geleceğiz!
Bakan Kirişci: Su fakiri ülke konumuna geleceğiz!
Türkiye'nin 61 ilinde kar beklentisi
Türkiye'nin 61 ilinde kar beklentisi
Altılı masanın yol haritası belli oldu
Altılı masanın yol haritası belli oldu
EYT yasa teklifi Meclis'e sunuldu... İşte detaylar
EYT yasa teklifi Meclis'e sunuldu... İşte detaylar
'Elektrik ve Doğalgaz'a Mart ayı içerisinde bir indirim olabilir'
'Elektrik ve Doğalgaz'a Mart ayı içerisinde bir indirim olabilir'
Bakan Koca: Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı
Bakan Koca: Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı
Hakimden kendisini reddeden kadına kumpas!
Hakimden kendisini reddeden kadına kumpas!
Vergi affının ayrıntıları netleşti
Vergi affının ayrıntıları netleşti
Konut sektörü mercek altında: 80 bin mükellef Radar'da
Konut sektörü mercek altında: 80 bin mükellef Radar'da
Çip krizi bitti ama aracı getirecek şoför yok
Çip krizi bitti ama aracı getirecek şoför yok
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aile yardımı görüşü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aile yardımı görüşü
Yasa teklifi Meclis'e geliyor: EYT'liler için 10 adım
Yasa teklifi Meclis'e geliyor: EYT'liler için 10 adım
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi Meclis'te
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi Meclis'te
Memurlar, Bağ-Kur'lular ve işçiler emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?
Memurlar, Bağ-Kur'lular ve işçiler emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, altılı masanın adayı için tarih verdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, altılı masanın adayı için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya adaylık yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya adaylık yanıtı
'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
Siyasette Adaylık Polemiği
Siyasette Adaylık Polemiği
Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL
Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL
Altılı Masa'nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Altılı Masa'nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Hakkari Üniversitesi sözleşmeli model alımı yapacak
Hakkari Üniversitesi sözleşmeli model alımı yapacak
TR-YÖS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
TR-YÖS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Avrupa'da öğretmen olmak ya da öğretmen maaşlarına ilişkin karşılaştırmalar
Avrupa'da öğretmen olmak ya da öğretmen maaşlarına ilişkin karşılaştırmalar
Restoran ve kafelerde 'kuver' soygunu
Restoran ve kafelerde 'kuver' soygunu
EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor
EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor
Bakan Nebati: Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor
Bakan Nebati: Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

TCDD'den İzmir'de 'yüksek gerilim' uyarısı

TCDD, 3 Şubat'ta yapılacak çalışma kapsamında verilecek yüksek gerilim nedeniyle, İzban Banliyö Hattı'na yaklaşılmaması konusunda uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 11:54, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 11:55
Yazdır
TCDD'den İzmir'de 'yüksek gerilim' uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) yapılan açıklamada, "İzmir Banliyö Hatlarında İlave Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması İşi" kapsamında 3 Şubat Cuma günü, Halkapınar-Alsancak Liman istasyonları arası demiryolu elektrifikasyon hattına 25 bin volt gerilim verileceği kaydedildi.

Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarıyor
Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarıyor
Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak?
Türkiye'nin 61 ilinde kar beklentisi
Türkiye'nin 61 ilinde kar beklentisi
İstanbul'un bazı ilçelerinde yılın ilk karı yağdı
İstanbul'un bazı ilçelerinde yılın ilk karı yağdı
Bakan Koca: Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı
Bakan Koca: Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı
Türk-İş, ocak ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nı açıkladı
Türk-İş, ocak ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nı açıkladı

Bu Habere Tepkiniz

Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor

Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor

Yardımcı yargı personeli, eşinin görev yaptığı il/ilçede görev yapmak için naklen atanma talebinde bulunduğunda, bu talebi uzun süre Adalet Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmamaktadır. Bu husus eşlerin maddi ve manevi yıpranmalarına sebep olmaktadır. Bu yazımızda, eşinin görev yaptığı il veya ilçeye naklen atanma talebinde bulunmuş olup da naklen atanma talebi uzun süre bekletilen yardımcı yargı personelinin mağduriyetine değinilecektir.
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretlerini Açıkladı

MEB, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretlerini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 12.01.2023 tarih ve 68258485 sayılı yazısıyla BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretleri hakkında açıklama yaptı.
Adalet Bakanlığının 'Fazla Çalışma Ücreti' düzenlemesine açılan dava sonuçlandı

Adalet Bakanlığının 'Fazla Çalışma Ücreti' düzenlemesine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Fazla Çalışma Ücretleri" konulu Genel Yazısının Ek-1'nolu çizelgede yer alan "Fazla Çalışmaya Esas İş Kriterleri"nin uygulanmasında dikkate alınması gereken hususların belirlendiği maddelerinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?
KDK'dan 'eş durumu tayini' için tavsiye kararı

KDK'dan 'eş durumu tayini' için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin çalıştığı ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tayin talebi kadro olmadığı gerekçesiyle reddedilen SGK personelinin başvurusunu haklı buldu.
Emekli maaş hesabında hangi derece kademe esas alınır?

Emekli maaş hesabında hangi derece kademe esas alınır?

Emeklilik derecesine esas derece ve kademenin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin önünde olması, emekli maaşı hesaplamasını etkiler ve memur için en yüksek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi ödenmesini sağlayan intibakı ve/veya kadro derecesi esas alınır.
5434'e tabi memurlar SGK hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı

5434'e tabi memurlar SGK hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı

5434'e tabi memurlar hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı, 5510'a tabi memurlar için ise bu şart bulunmamaktadır.
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10 bin kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10 bin kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10024 kadro ihdas edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

5434 sayılı Kanunda yer alan hüküm, açıkta iken emeklilik müracaatı yapanlara müracaat tarihini takip eden ayın 1'inden itibaren aylık bağlanacağını belirlemiştir.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Şok, a101 ve BİM Aktüel ürünleri

Şok, a101 ve BİM Aktüel ürünleri

Şok, a101 ve BİM Aktüel ürünleri