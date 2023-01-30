İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 12:07, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 12:08
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta farklı tarihlerde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, yağma ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün elebaşı Rahman K.'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız