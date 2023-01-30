Türkiye'nin 61 ilinde kar beklentisi

Kış, Türkiye'ye yeni geldi...

Ocak ayının son günlerinde ülke genelinde kış sezonuna keskin bir geçiş yapıldı.

Hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçerken, bazı illerde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tahmin raporlarını yayınladı.

3 büyükşehire yağış

Buna göre; Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için yağış bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 8, İstanbul'da 7, İzmir'de 14 derece civarında olacak.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek.

61 ile kar yağacak

Hafta boyunca kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklentisi oluştu.

İşte merakla beklenen kar yağışının görülebileceği 61 il;

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak.

30 Ocak Pazartesi günü

Ege, Akdeniz ve Marmara'nın belirli bölgeleri dışında yurdun tamamında kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü İstanbul'da yağış beklenmezken sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşecek.

31 Ocak Salı günü

Sıcaklıkların 2 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da yağış bekleniyor. Ankara'da kar yağışı beklenirken İzmir'de de gündüz 12 derece gece 3 derece olacak.

1 Şubat Çarşamba günü

Sıcaklıklar birçok bölgede düşecek, Erzurum ve çevresi yoğun kar yağışı altına olacak.

2 Şubat Perşembe günü

Meteoroloji tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde;

Sıcaklıklar birkaç derece yükselse de yurt genelinde yağışlı hava devam edecek.

3 Şubat Cuma günü

Marmara, Ege ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde yağmur, geriye kalan tüm bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor.