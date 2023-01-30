Türk-İş: Açlık sınırı asgari ücreti geçti

Türk-İş'in "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının ocak ayı sonuçları açıklandı.

Dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, yani açlık sınırı 8 bin 864 liraya çıktı.

Açlık sınırı bir ayda yüzde 9, bir yılda yüzde 108 artış gösterdi.

Aynı ay konut, kira ve ulaşım gibi giderleri de kapsayan yoksulluk sınırı ise 28 bin 874 lira olarak belirlendi.

Ocakta bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 11 bin 556 liraya yükseldi.