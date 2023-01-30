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Bakan Varank: Kutuplara giden bilim insanlarının arasında 3 lise öğrencisi var

Türk bilim insanları, Antarktika'ya bilim seferine çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın düzenlediği kutup araştırmaları yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencisinin de bilim seferine gönderildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 14:20, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 14:21
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Bakan Varank: Kutuplara giden bilim insanlarının arasında 3 lise öğrencisi var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Tanıtımı ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde, konumundan ötürü kente kazandırılacak tesisin, dünyanın önemli merkezlerden biri olacağına inandıklarını söyledi.

Şehrin ileri gelenlerinin enstitünün Konya'ya kazandırılmasında gösterdikleri çabaya dikkati çeken Varank, "Sağolsun Sayın Bakanımız, komisyon başkanımız, Leyla Şahin Usta lütfettiler, benimle ilgili de Konyalılığımdan bahsettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ama burada mütevazılık yapmayacağım. Ben, Kılıçdaroğlu gibi çakma Konyalı değilim. Dizini kırıp Konya pilavı yemiş mi? Derebucak'ın vadilerinde dolaşmış mı, Huğlu'da silahçılarla bir araya gelmiş mi? Konya'ya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ni kazandırmış mı? Bunları yapacaksın ondan sonra 'Konyalıyım' diyeceksin" diye konuştu.

Varank, Konya'ya her geldiğinde açılışlar yaptığını vurgulayarak, "Geçen yıl 4 defa geldim. Turistik seyahatler için gelmiyoruz. Konya; turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden bir tanesi. Bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Çakma Konyalı değilim. Belediye de sağ olsun, altını çiziyorum, oy birliğiyle bizi 'hemşehri' ilan etti. Dolayısıyla kendimizi bu şehrin asli evladı olarak görüyoruz" sözlerini kullandı.

"Bugün Antarktika'ya bilim seferi düzenleyecek bilim insanları yola çıkacaklar"

Türkiye'yi kalkındırmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabilmek için çalıştıklarını anlatan Varank, şöyle konuştu:

"Bugün Antarktika'ya bilim seferi düzenleyecek bilim insanları yola çıkacaklar. Antarktika'yla ilgilenmeye Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde başladık. Antarktika'da şu anda 50'den fazla ülkenin araştırma merkezi ve üssü var. Türkiye, burayla bizim iktidarımıza kadar hiç ilgilenmemişti. Baktığınızda dünyanın geçmişiyle ve geleceğiyle de ilgili eğer bilimsel araştırma yapacaksanız, bunun doğal laboratuvarı, Antarktika. Bizden kimse buralarla ilgilenmemiş. Ta ki; Sayın Cumhurbaşkanımız, burada böyle önemli bir durum varken 'Türkiye olarak biz geride kalamayız' deyip oraya bilim seferleri başlatana kadar."

"Lise öğrencilerini, Antarktika'ya gönderiyoruz"

Varank, Türkiye'nin Antarktika'da geçici bilim üsleri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Niyetimiz, oraya kalıcı bilim üssü kurabilmek. Bakın 50'den fazla ülkenin orada üssü var. Bir tane Müslüman ülkenin şu anda orada bilim üssü yok. İşte bunu kim yapacak, Allah'ın izniyle biz yapacağız. İşte bu vizyonu ortaya koyabilmek önemli. Bilim seferine giden bilim insanlarının arasında 3 lise öğrenci var. TÜBİTAK kutup araştırmaları yarışmasında birinci olan öğrenciler. Biz, birinci olan lise öğrencilerini, Antarktika'ya gönderiyoruz. Kendi yaptıkları projelerini bizzat orada deneyecekler. İşte bizim ufkumuz bu kadar geniş. '20 sene önce lise öğrencilerini yarışmada birinci olanları Antarktika'ya göndereceğiz' desem herhalde bana inanmazdınız ama işte gerçekten niyetimiz bilim ve teknolojiyle kalkınan bir Türkiye inşa etmek. Bunun yolu da gençlere yatırım yapmaktan geçiyor. Biz, gençleri kutuplara araştırma yapmaya götürürken Kılıçdaroğlu'nun vizyonu, her muhtarın yanına bir tane üniversite mezunu sekreter atayacakmış. Adamın da vizyonu işte bu kadar. Gençlerle bir araya geldiğimde onları, 'Siz Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nda mı çalışmak istersiniz, yoksa muhtarların yanında sekreter mi olmak istersiniz' diye soruyorum. Bunun farkını zaten gençlerimiz en güzel şekilde değerlendiriyorlar, değerlendirecekler' diye inanıyorum."

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü'nün Konya'da kurulması için işbirliği protokolünü imzaladı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

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