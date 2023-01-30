Hem evi soydu hem de duvara 'teşekkürler' yazdı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eve giren hırsızlar, evdeki eşyaları ile garajdaki motosikleti ve otomobili çaldı. Hırsızların duvara 'elimizden gelseydi yıkatacaktık, teşekkürler adamsın' notu yazmaları görenleri şaşırttı.
Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir villada meydana gelen olayda, 4 hırsız bir villaya girdi. Evi talan eden hırsızlar garajda bulunan motosikleti ve otomobili de çalarak kayıplara karıştı.
Garajın duvarındaki 'Adamsın abi, bay hırsız, teşekkürler, elimizden gelse yıkatacaktık' yazılarını gören ev sahipleri ise şoke oldu.
İhbar üzerine olay yerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Detaylı inceleme sonrası pişkin 4 hırsız tespit edilerek gözaltına alındı.
Yapılan çalışmalar sonucunda motosiklet bulundu fakat otomobil bulunamadı.
Adli makamlara sevk edilen hırsızlardan 3'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Çalıntı otomobil her yerde aranıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız