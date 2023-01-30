SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 16:19, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 16:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız