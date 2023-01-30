7 yaşındaki çocuğun cesedi kömürlükte bulundu: Babası gözaltında

Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor

Yardımcı yargı personeli, eşinin görev yaptığı il/ilçede görev yapmak için naklen atanma talebinde bulunduğunda, bu talebi uzun süre Adalet Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmamaktadır. Bu husus eşlerin maddi ve manevi yıpranmalarına sebep olmaktadır. Bu yazımızda, eşinin görev yaptığı il veya ilçeye naklen atanma talebinde bulunmuş olup da naklen atanma talebi uzun süre bekletilen yardımcı yargı personelinin mağduriyetine değinilecektir.