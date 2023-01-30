Almanya'da Müslüman aileye ırkçı saldırı

Almanya'da Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Halle şehri yakınlarındaki Merseburg'da 7 kişilik ırkçı bir grup, Müslüman aileye sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

Müslüman aileye yönelik saldırıya çevredeki duyarlı kişiler müdahale ederken, aile üyelerinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Saldırı sırasında ırkçı gruba biber gazıyla karşılık verildiği belirtildi. Saldırganlara biber gazıyla müdahale eden kişilere ayrı bir soruşturma açılması ise tepkiye neden oldu.

Halle polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganların 19-33 yaşları arasında olduğu ve saldırganlardan 4'ünün gözaltına alındığı bildirildi. Irkçı saldırganların Halle Futbol Kulübü taraftarları oldukları ifade edilen açıklamada, saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Saldırı sırasında ırkçı grubun 4 üyesine biber gazıyla karşılık verildiği aktarılarak, ırkçı grubun üyelerinin kimliklerinin polis tarafından bilindiği açıklandı.