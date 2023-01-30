Giresun'da FETÖ operasyonu: Biri gri kategoriden 2 kişi tutuklandı
Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan birisinin İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride olduğu açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 23:04, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 23:05
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, uzun süredir firari durumda bulunan, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride yer alan S.A. ile araması bulunan F.A'nın, il merkezinde "gaybubet" evinde saklandıklarının belirlendiği aktarılan açıklamada, zanlıların 27 Ocak'ta yakalandığı ifade edildi.
Açıklamada, S.A. ve F.A'nın çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız