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Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme: Aile avukatı detayları anlattı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'le helikopterin düştüğü gün 16 kez görüştüğü öne sürülen Emra Kara hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, Emra Kara'nın duruşma çıkışında 'Beni kurban seçtiler' şeklinde bir beyanda bulunarak bir şeyler gizlediğini ve Kara'nın o dönemde kullandığı telefon numarasının Isparta nüfusuna kayıtlı bir polis memuru tarafından kullanıldığını belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 23:15, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 23:16
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Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme: Aile avukatı detayları anlattı

Kahramanmaraş'ta, 25 Mart 2009'da düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara da tanık olarak dinlendi. Kara, ifadesinde 'Ben kaza günü kesinlikle İsmail Güneş ile hiç görüşme yapmadım' dedi. İstinaf isteminde bulunmak üzere Yazıcıoğlu ailesinin avukatları, Emra Kara'nın helikopterin düştüğü gün İsmail Güneş ile görüştüğünü öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada HTS kayıtlarına göre, Emra Kara ile İsmail Güneş arasında helikopterin düştüğü 25 Mart 2009'da toplam 11 dakika 34 saniyelik 16 telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Soruşturma sonunda Kara hakkında yalan tanıklıktan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava devam ederken, mahkeme savcısının talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından mahkemeye gönderilen raporda, aramanın ödemeli olarak yapıldığı, 2 numara arasında gerçekleşen başarılı iletişim intibası uyandıran kayıtların raporlara yansıdığı ancak başarılı gerçekleşen iletişim için baz ve karşı baz kayıtlarından doğrulama yapılmasının gerektiği belirtildi.

Davanın duruşmalarında aralarında konuşma olmadığını ve yaptığı aramalarda telefonun çalmadığı veya ses gelmediği yönünde ifadeler veren Emra Kara, 14 Eylül 2022'de beraat etti. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Mustafa Selami Ekici, bu kararın üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf talebinde bulundu. Dosyayı inceleyen 7'nci Ceza Dairesi, beraat kararını bozup, dosyayı Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Mustafa Selami Ekici'den ise önemli açıklamalar geldi. Avukat Ekici, Emra Kara'nın duruşma çıkışında 'Beni kurban seçtiler' şeklinde bir beyanda bulunarak bir şeyler gizlediğini ve Kara'nın o dönemde kullandığı telefon numarasının Isparta nüfusuna kayıtlı bir polis memuru tarafından kullanıldığını belirtti.

HTS kayıtlarında Emra Kara'nın İsmail Güneş ile telefonda birçok kez görüştüğünün rapor edildiğini ifade eden Av. Ekici, "Bu olay o günden beri kamuoyunda ciddi manada takip edilmekte. İlk önceleri kaza deyip geçiştirilmeye çalışılan olay, bugün gelmiş olduğumuz nokta itibariyle bir suikast olma ihtimalini çok güçlendirmiştir. Bu olaylardan biri de geçtiğimiz günlerde Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan bir davada sanığa beraat verilmesine karşın bizim temyiz istememiz neticesinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Asliye Ceza Dairesi bu kararı bozdu. Çünkü gerekli incelemeler yapılmadan karar verişmişti. Bu olay ise yine İsmail Güneş ile birlikte çalışan Emra Kara isimli kişinin olay tarihinde 16.34 ve 19.05 saatleri arasında tam 16 kez İsmail Güneş ile görüşme kayıtlarının bulunmasıydı" dedi.

Emra Kara duruşma çıkışında, 'Beni kurban seçtiler' şeklinde bir beyanda bulunmuş

Emra Kara'nın duruşma sonrası kurban seçildiğini iddia ettiğini belirten Av. Ekici, "Bunun HTS kayıtlarını tespit etmiştik. HTS kayıtları ceza yargılamalarında çok önemli bir delildir. Emra Kara, bunu inkar etti ve görüşmediğini ifade etmişti ki bu tamamen gerçek dışıydı. Nitekim Emra Kara duruşma çıkışında bizim arkadaşlarımızın da bulunduğu bir ortamda 'Beni kurban seçtiler' şeklinde bir beyanda bulunmuştu. Buradan Emra Kara'ya sesleniyorum, olay ve gerçek neyse anlatın, çünkü bu olayın aydınlanması sizin de faydanıza olacaktır" şeklinde konuştu.

"Yine bize dosyada yargılama sırasında bu telefonun klonlanmış olabileceği bilgisi gelmişti"

Emra Kara'nın o dönem kullandığı telefon numarasını bir polis memurunun da kullandığı bilgisine ulaştıklarını kaydeden Ekici, "Yine bize dosyada yargılama sırasında bu telefonun klonlanmış olabileceği bilgisi gelmişti. Bu klonlanan telefonun da Isparta nüfusuna kayıtlı bir polis memuru tarafından kullanıldığı noktasında bilgiler bulunmaktadır. Bu husus da araştırılmamıştı. İnşallah, bu bozma kararından sonra bu hususlar araştırılacak. Biz, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarına yapılan bu suikastın bir şekilde bir yerlerden bir ipucu olarak çıkacağına inanıyoruz. Belki pandoranın kutusunu açabilecek bir dosyadır. Bu aşamadan sonra bugüne kadar takip ettiğimiz gibi bu olayı sonuna kadar takip edeceğiz. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını şehit edenlere hukuk önünde hesabını soracağız" diye konuştu.

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