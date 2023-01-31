EYT haftaya tamam, ilk maaş martta

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) beklediği yasa teklifi dün Meclis'e sunuldu. 4 maddeden oluşan teklifle 2 milyon 250 bine yakın vatandaş bu yıl emekliliği hak edecek. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklifle; aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

MEVZUATA GÖRE EMEKLİLİK



Teklifin birinci maddesine göre, yaş şartı kaldırılacak ve yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip olacak. Düzenleme 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan çalışanlar için geçerli olacak.

ZORUNLU EMEKLİLİK KALDIRILIYOR



Taşerondan kadroya geçene emeklilik şartı kalkıyor. Taşeron olarak bilinen ve daimi işçi statüsüne geçen 100 binlerce çalışana için bir dokunuşta bulunuldu. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23 ve 24. maddesinde kararname doğrultusunda emekliliği hak eden, taşerondan işçi kadrosuna geçenler için isterlerse emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme hakkı sağlanıyor. Zorunlu emeklilik bu kanun kapsamında ortadan kaldırılmış oluyor.

YÜZDE 5 DESTEK PRİMİ



İlk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde işe başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine'ce karşılanacak. Bu oran 500 liraya tekabül ediyor.



'Düşük ücret alacaklar' iddiası yalan

Akbaşoğlu, yasa teklifinin bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini ve en geç haftaya salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da yasalaşmasını öngördüklerini söyledi. Akbaşoğlu, "Şubatta yürürlüğe girmekle birlikte başvurular e-Devlet'ten veya bizzat müracaatla alınacak. Mart itibarıyla şubatta başvuran tüm emekliler maaşlarını alabilecek. EYT'lilerin farklı bir statüleri olmayacak daha az maaş haberleri asparagastır. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Kimse bunun altında maaş almayacak" diye konuştu. Akbaşoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili bir düzenleme teklifte yer almadığını ve KGF destekli bir model üzerinde çalışmaların sürdüğünü anımsattı.

Tek teklif üç düzenleme



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında EYT düzenlemesini Meclis'e sunduklarını söyledi. Akbaşoğlu, düzenlemeye ilişkin, "2023'te 2 milyon 250 bin çalışanımızı ilgilendiren ama toplamda yaklaşık 5 milyon çalışanımıza dokunan bir düzenlemeyi içeren bu önemli reforma sağlam bir irade ile imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.



Akbaşoğlu 4 maddelik yasa teklifiyle 3 düzenlemeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Birinci düzenlememiz, yaşa takılma engelinin kaldırılması. Mevzuata göre prim gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduran herkes istisnasız emekli olabilecek" dedi. İkinci düzenlemenin ise çalışma hayatının desteklenmesini içerdiğini bildiren Akbaşoğlu, "Sosyal güvenlik destek primini getiriyoruz. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayanlarla ilgili, iş yerlerine yaklaşık 500 lira desteklemeyi Hazine üstlenecek. Yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu olacak" bilgisini verdi.

Üçüncü düzenlemenin de kadrolu işçi statüsüne geçenlerle ilgili olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Emekliliğe hak kazanıldığı takdirde taşerondan işçi kadrosuna geçen tüm çalışanlar için emekli olma zorunluluğunu kaldırıyoruz" dedi.

Uğur Duyan