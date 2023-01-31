32 ilde FETÖ'ye 'KPDS, ALES, YDS ve ÜDS' operasyonu: 35 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik olarak şüphelilerden bir kısmı hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarından, bir kısmı hakkında ise sadece Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında; 35 şüpheli hakkında Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sorularını usulsüz şekilde alarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıttıkları belirlenen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ mensupları tarafından, 2011-2013 arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS'nin sorularının usulsüz şekilde alınıp, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışma kayıtları olan 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün mahrem imamlarıyla telefon irtibatları tespit edilen, gizli haberleşme yöntemini kullanan ve çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen zanlılar için Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Şüphelilerin yakalanması ve Ankara'ya getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız