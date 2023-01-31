Üniversitelerde yatay geçiş imkanı için son gün 3 Şubat

Öğrenciler üniversite tercih döneminde yanlış tercih yaparak istemedikleri bölümlere veya üniversitelere yerleşebiliyor. Beykent Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Celalettin Macun, yatay geçiş online başvurularının 3 Şubat günü son bulacağını hatırlatarak, "Öğrenciler istemeyerek yazmış oldukları bölüm ve programlarda, üniversitelerde veya şehirlerde okumak zorunda değil. Gerekli şartları sağlayan öğrenciler yatay geçiş fırsatını değerlendirerek istediği şehirde, istediği üniversitede veya istediği bölüm ve programda okuyabilir. Üniversitelerin sağlamış olduğu farklı avantajlarla eğitimlerine devam edebilirler.

3 Şubat Cuma günü sona erecek yatay geçiş başvurularının kayıtları ise 6-7 Şubat gününe kadar devam edecek.

ÖSYM Sonuç Belgesi ile Yatay Geçişler

Ön lisans Programlarının 1. ve 2. sınıflarına,

Lisans Programlarının 1.,2.,3. ve 4. sınıflarına,

Kurumlar arası, Yurt Dışı (ÖSYM tarafından yerleştirilenler) ve Kurum İçi yatay geçiş yapılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript (Kapalı zarf içinde teslim edilmelidir.)

2. Öğrenci Belgesi (güncel)

3. Öğretim planı (lisans için 8, ön lisans için 4 yarıyıllık dersleri gösterir liste)

4. Ders içerikleri (kurum veya noter onaylı tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait)

5. Disiplin durumunu belirten belge (Transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez.)

6. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait yerleştiğini belirten ÖSYM sonuç belgesi

7. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait tüm puanları içeren ÖSYM sonuç belgesi

8. Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü başka yükseköğretim kurumları var ise onaylı transkriptleri

Başarı Ortalaması ile Yatay Geçişler

Başarı ortalamasına göre geçişlerde üniversiteye göre aranan not ortalaması değişiklik göstermektedir. Yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve YÖK kararları çerçevesinde yapılmaktadır.