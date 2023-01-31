Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,06 puan değer kaybederek 4.999,22'ye indi. Toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 1,34 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,56 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,62 ile elektrik oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde pay vadeli kontratlarda son işlem günü olduğunu hatırlatan analistler, pozisyon taşıma ve kapatma nedeniyle hisse bazlı oynaklıkların gün sonuna kadar devam edebileceğine dikkati çekti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 puanın direnç, 4.940 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.