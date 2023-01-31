O ilde hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli
Kırşehir'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına bugün ve yarın idari izin verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 12:10, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 12:13
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği aktarıldı.
Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 31 Ocak ve 1 Şubat 2023'te iki gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız