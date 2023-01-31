Valilikten Habur Sınır Kapısı'nda çekilen görüntülere soruşturma

Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü
Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü
Vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar lira yapılandıralacak
Vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar lira yapılandıralacak
İstanbul'da aidatların en yüksek olduğu ilçeler
İstanbul'da aidatların en yüksek olduğu ilçeler
O ilde hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli
O ilde hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli
KDK, Uyarma cezasıyla ilgili başvuruyu reddetti
KDK, Uyarma cezasıyla ilgili başvuruyu reddetti
Mahkumların elektrik faturasına indirim
Mahkumların elektrik faturasına indirim
Okul öncesinde 'ücretsiz yemek' uygulaması başlıyor
Okul öncesinde 'ücretsiz yemek' uygulaması başlıyor
Gökçeada Belediyesine rüşvet operasyonu: Başkan dahil 5 gözaltı
Gökçeada Belediyesine rüşvet operasyonu: Başkan dahil 5 gözaltı
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
TMSF'den satılık serbest bölge
TMSF'den satılık serbest bölge
32 ilde FETÖ'ye 'KPDS, ALES, YDS ve ÜDS' operasyonu: 35 gözaltı
32 ilde FETÖ'ye 'KPDS, ALES, YDS ve ÜDS' operasyonu: 35 gözaltı
Vatandaş kredi kartında 'limitleri' zorluyor
Vatandaş kredi kartında 'limitleri' zorluyor
'Ev'lere şenlik piyasa! Düşük faiz almak isteyene yüksek fiyat
'Ev'lere şenlik piyasa! Düşük faiz almak isteyene yüksek fiyat
Liste çalışması başladı: Ağır toplar bakanlık için vekil yapılmayacak
Liste çalışması başladı: Ağır toplar bakanlık için vekil yapılmayacak
EYT haftaya tamam, ilk maaş martta
EYT haftaya tamam, ilk maaş martta
İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama
İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama
Hac başvuruları yarın sona erecek
Hac başvuruları yarın sona erecek
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje
Bakan Bozdağ: Arabuluculuk kapsamı genişletilecek, arabulucular denetlenecek
Bakan Bozdağ: Arabuluculuk kapsamı genişletilecek, arabulucular denetlenecek
EYT'nin Komisyon'da görüşüleceği tarih belli oldu
EYT'nin Komisyon'da görüşüleceği tarih belli oldu
TBB'den sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi rehberi
TBB'den sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi rehberi
Danıştaydan 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne yürütmeyi durdurma
Danıştaydan 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne yürütmeyi durdurma
Yeni Evim kampanyasında oturum amaçlı talepler öne çıkıyor
Yeni Evim kampanyasında oturum amaçlı talepler öne çıkıyor
SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğal gazda indirim olabilir
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğal gazda indirim olabilir
ÖTV muafiyetli araç dolandırıcılığı: 1,6 milyon liralık vurgun
ÖTV muafiyetli araç dolandırıcılığı: 1,6 milyon liralık vurgun
Türk-İş: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
Türk-İş: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
Bakan Kurum'dan genç araştırmacılara burs müjdesi
Bakan Kurum'dan genç araştırmacılara burs müjdesi
EYT'de 10 günlük süreye dikkat!
EYT'de 10 günlük süreye dikkat!
Bakan Kirişci: Su fakiri ülke konumuna geleceğiz!
Bakan Kirişci: Su fakiri ülke konumuna geleceğiz!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Valilikten Habur Sınır Kapısı'nda çekilen görüntülere soruşturma

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 'Habur Sınır Kapısında 31.01.2023 günü yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olay ile ilgili olarak; Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır.' denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 12:21, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 14:58
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Habur Sınır Kapısı'nda bir kadının darp edilmesi olayına ilişkin 2 gümrük muhafaza memurunun açığa alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Habur Sınır Kapısı'nda bugün yaşanan ve görüntüleri çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşılan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, olaya karıştığı tespit edilen 2 gümrük muhafaza memurunun açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Tren bileti satış sistemi yenilendi
Tren bileti satış sistemi yenilendi
Hac kuraları 15 Şubat'ta çekilecek
Hac kuraları 15 Şubat'ta çekilecek
Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü
Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü
O ilde hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli
O ilde hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli
Mahkumların elektrik faturasına indirim
Mahkumların elektrik faturasına indirim
Traktör üreten ve pazarlayan 10 firmaya rekabet soruşturması açıldı
Traktör üreten ve pazarlayan 10 firmaya rekabet soruşturması açıldı

Bu Habere Tepkiniz

KDK'dan eşitlik ve hakkaniyet vurgulu emsal karar

KDK'dan eşitlik ve hakkaniyet vurgulu emsal karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) İl Koordinatörü olarak görev yaptıktan sonra Bakanlığa dönen fakat kariyer uzman atanmayan başvurucunun talebini haklı buldu.
BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı

BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar yayımlanmıştır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü

Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık taşra teşkilatında görev alan öğretmenlere, belirli görevleri yapmak kaydıyla, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilebileceğini belirtti
Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.01.2023 tarih ve 68302142 sayılı yazılarıyla Banka Promosyonluların MEB tarafından tek elden yapılıp yapılamayacağına cevap verdi.
Düzenleyici işlemlere dava açma süresine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Düzenleyici işlemlere dava açma süresine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, düzenleyici işleme ilişkin dava açma süresi geçirildikten sonra verilen dilekçeye istinaden dava açma süresinin canlanmayacağına ilişkin Danıştay 10. Dairesi kararını onadı.
Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor

Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor

Yardımcı yargı personeli, eşinin görev yaptığı il/ilçede görev yapmak için naklen atanma talebinde bulunduğunda, bu talebi uzun süre Adalet Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmamaktadır. Bu husus eşlerin maddi ve manevi yıpranmalarına sebep olmaktadır. Bu yazımızda, eşinin görev yaptığı il veya ilçeye naklen atanma talebinde bulunmuş olup da naklen atanma talebi uzun süre bekletilen yardımcı yargı personelinin mağduriyetine değinilecektir.
EYT yasa teklifi Meclis'e sunuldu... İşte detaylar

EYT yasa teklifi Meclis'e sunuldu... İşte detaylar

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?
MEB, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretlerini Açıkladı

MEB, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretlerini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 12.01.2023 tarih ve 68258485 sayılı yazısıyla BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretleri hakkında açıklama yaptı.
Adalet Bakanlığının 'Fazla Çalışma Ücreti' düzenlemesine açılan dava sonuçlandı

Adalet Bakanlığının 'Fazla Çalışma Ücreti' düzenlemesine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Fazla Çalışma Ücretleri" konulu Genel Yazısının Ek-1'nolu çizelgede yer alan "Fazla Çalışmaya Esas İş Kriterleri"nin uygulanmasında dikkate alınması gereken hususların belirlendiği maddelerinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Başkentte kar yağışı -2-

Başkentte kar yağışı -2-

Ankara'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde gece saatlerinde etkisini artırdı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor. Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ise sorumluluk sahalarında denetimleri sürüyor.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
İşaret parmağı uzun olanlar dikkat!

İşaret parmağı uzun olanlar dikkat!

İşte kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğu bazı belirtiler...