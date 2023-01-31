BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar yayımlanmıştır.

Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacaktır.

Başvuru işlemleri 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Başvurulara ait onay işlemleri ise 06-14 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Öğretmen seçme sürecinin sağlıklı gerçekleştirilmesi amacıyla yayımlanan kontenjan alanlarında görev yapan kadrolu öğretmenlere, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince bilim ve sanat merkezlerinin işleyişi, amaçları ve öğretmen seçim süreci hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin; MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilişkin eksiklikleri gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, gerekli işlemler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecektir.

Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

"2023 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu"nu indirmek için tıklayınız

"2023 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu Kontenjanları"nı indirmek için tıklayınız