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Cüneyt Arkın filmi ile gönderme: Ben Kemal geliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. İktidara yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı, ''Tek adam rejimi, Türkiye için bir beka sorunudur.'' dedi. 2023 seçimlerine Cüneyt Arkın'ın yer aldığı 'Hınç' filmi ile gönderme yapan Kılıçdaroğlu, ''Ben Kemal, geliyorum.'' mesajını verdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 15:03, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 15:08
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Cüneyt Arkın filmi ile gönderme: Ben Kemal geliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasına, ''Ayrışmayacağız inadına kucaklaşacağız, kavga etmeyeceğiz barışacağız. diyerek başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın var olan sorunlara akılcı politikalarla çözüm üreteceğini söyledi.

Sistem eleştirisi yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimi inşa edildiğinde 'Türkiye'nin bütün sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz' dediler. Herkes gezmeye başladı. Erdoğan geldi oturdu. Tek adam rejiminin faturası hepimizin önünde duruyor. Bu rejim bizi mahvetti. Bu rejim Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir beka sorunudur. Türkiye buradan çıkmak zorundadır.TL değer kaybettiğinde cari fazla vereceğiz diyorlardı. Cari açık 4 kat arttı. Tek adam rejiminin bütün teorileri çökmüş durumda." dedi.

''BEN KEMAL GELİYORUM''

Genel başkan sözlerine ''Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, 'Ben Kemal, geliyorum.'' diyerek son verdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

DOĞALGAZ FİYATLARINA ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Rusya-Ukrayna savaşından sonra doğalgaz fiyatları yüzde 80 düştü. Sanayi ve doğalgaz santralleri için yüzde 13 düşürdüler ama konutlarda, işyerlerinde yok. Bütün konut, işyeri sahiplerine sesleniyorum. Vergi veriyorsunuz ama bir de dünyada yüzde 80 düşen doğalgazı pahalı olarak size ödetiyorlar. Bunun çözümünü istiyoruz.

5,4 milyon kişi açlık sınırının altında maaş alıyor. Bütün asgari ücretli kardeşlerime sesleniyorum; iktidar olduğumuzda görevim hiçbir asgari ücretlinin açlık sınırının altında maaş almayacağı düzeni inşa etmek.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE YAŞANANLAR

Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atandı. Sonra ayrıldı. Sonra kendi içlerinden bir kayyum çıkardılar. Boğaziçi Üniversitesi sıradan bir üniversite değildir. Dünyanın en önemli ve saygın üniversitelerinden birisidir. Dünyanın saygı duyduğu bilim insanlarını attılar, öğrencileri dövdüler. Okul 200 sıra geriye düştü. Brütüs Naci durmadı, okul mezunlarının kendi paralarıyla yaptığı binaya da el koydu. Buradan Naci'ye sesleniyorum; zulümden, adaletsizlikten, baskından hoşlanmam. Yapanları da asla affetmem.

Altı lider bir araya geldik, devlet için bir beka sorunu haline gelen tek adam rejimini değiştirip, demokrasiyi getirmek için bir araya geldi. Cumhuriyet tarihinde altı lider bir araya gelip 2300'ün üzerindeki soruna tek tek çözüm üretiyorsa, oybirliğiyle yapıyorsa Türkiye'nin geleceği aydınlıktır.

Hiç kimse endişe etmesin, devleti yeniden inşa edeceğiz. Yolsuzluk, hırsızlık var; bunu engelleyelim diye hiç konuştular mı? Demediler, oradan besleniyorlar. Yolsuzluktan besleniyorlar. Devletin saygınlığını koruyacağız. Sağlıktan adalete, dış politikadan çiftçinin sorunlarına kadar. Biz duygularımızla değil, aklımızla hareket ediyoruz. Biz onlar gibi değiliz. Onlar malı götürüyorlar. Biz herkesin hakkını ve hukukunu teslim etmek için mücadele ediyoruz. Hapishanelerinde kimsenin olmadığı, herkesin huzur içinde yaşadığı Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz.

''SUİKAST TEHDİDİ'' İDDİASI

Bir konuda en başından beri çok açık ve net konuşuyorum. Bu beşli çetelerin devlet hazinesinden fazlasıyla götürdükleri paraları, malları tahsil edeceğimin sözünü verdim. O paralar bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır. Bu çetelerle bu savaşı ilan etmeden önce, dost meclislerinde çok uyarıldım. Mafyası var, paramiliter grupları var, diyen insanlarla bir araya geldim. Bunların tamamı samimi kaygılardı. Ben bütün bunları bilerek yola çıktım. Görüşme talepleriyle geldiklerinde, görüşmeyi kabul edersem bu kirli düzenin hedefi olmayacağımı da çok iyi biliyordum. Bu çetelerin bir kısmı Erdoğan da önceden vardı. Her gelen iktidarla hizalanmış bunlar. Ne kadar karanlık odak varsa hepsini beslemek zorundasın, bunlarla işbirliği yaparsan.

Asıl panik ne zaman başladı? Uzman ekiplerin Hazine'den çalınan paranın peşine düştüler. Devletin Hazinesi'nden çalınan paranın 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları, suikast tehditleri gelmeye başladı. Asla ve asla geri adım atmayacağım.

''SAYIŞTAY'DAN RANDEVU TALEP EDECEĞİM''

Bu vesileyle, devletimizin temel konularından biri olan Sayıştay'a seslenmek istiyorum. İktidara geldiğimizde 418 milyar doları görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Raporda görmezsem yakarım sizi. 3,5 ay sonra iktidara geldiğimizde kendi raporlarımızla karşılaştıracağız. Son bir şans vermek için randevu talep edeceğim, daha ayrıntılısını onlarla konuşacağım'''

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