Sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecine dair tebliğ yayınlanmalı

Bilindiği üzere, 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kamuda sözleşmeli statüde görev yapmakta olan personelin kadroya geçiş işlemlerine dair başvurular idareler tarafından alınmaya başlandı.

Kanunda idarelerin 30 gün içerisinde başvuruları alma, 60 günde de ilgililerin atama işlemlerini tamamlamaları hüküm altına alınmıştır.

Bununla birlikte, ilgili düzenlemede bazı hususlar net olmakla birlikte tereddüt içeren hususlarla ilgili idareler tarafından Cumhurbaşkanlığı tarafından tebliğ yayımlanması beklenmektedir.

Bunları sıralayacak olursak;

-İlgililerin görevde olması bakımından arşiv araştırması yaptırılıp yaptırılmayacağı,

-Yine benzer şekilde sağlık kurulu raporunun istenip istenmeyeceği,

Hususlarında farklı yorum ve düşünceler bulunmaktadır.

Bir taraf, ilgililerin daha önceden arşiv araştırmaları yapılarak atamaları gerçekleştirildiği için gerek görmediği gibi, bir kısım ise ilgililerin aradan geçen süre zarfında yeni bir mahkeme durumu yaşaması durumunu göz önüne almaktadır. Hatta, bir dönem AYM tarafından güvenlik soruşturma düzenlemesi iptal edildiği için arşiv araştırması yapılmadan kamuya girenler de bulunmaktadır.

Öte yandan, beş sene önce sağlık kurulu raporu alınarak göreve başlayan sözleşmeli personelin bu süre zarfında sağlığında bir değişim olması halinde yeniden rapor isteme durumunun gerekli olup olmadığıdır. Bazı idareler, sağlık beyanını yeterli görürken, bazıları heyet raporu istemektedir.

Diğer taraftan, bir sorunlu alan ise özellikle "Destek Personeli" pozisyonunda alınan, ancak ilanlarda Şoförlük, Kalorifer ya da idarenin takdirine bağlı olarak farklı hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilen kişilerdir. Bunların hangi kadroya atamalarının yapılacağı hususu da yine Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmesi gereken bir konudur.

Yukarıda kısaca özetlediğimiz hususlarla ilgili, Cumhurbaşkanlığı tarafından kişilerin başvuru süresi içerisinde bir uygulama tebliği yayımlanması, kadroya geçiş sürecinin tüm idarelerde aynı çerçevede yürütülmesine vesile olacaktır.

