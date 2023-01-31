Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik FETÖ'den beraat etti

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çelik ve avukatı katıldı. Duruşmayı CHP'li bazı milletvekilleri de izledi.

Mahkeme heyeti başkanı, savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapması için Çelik'e söz verdi.

İsnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını, hukukçu kimliğiyle FETÖ ve benzer yapılanmalara karşı mücadele verdiğini ifade eden Çelik, "Bırakın beni, en uzak yakınımda bile bir FETÖ kriteri bulunması halinde bütün suçlamaları kabul edeceğimi söylemiştim. Bugün de aynı yerdeyim." dedi.

Suçsuz olduğunu savunan Çelik, beraatini istedi. Sanık avukatının beyanını da alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı.

Buna göre sanık Çelik, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım", "terör örgütü propagandası", "zincirleme şekilde hakaret" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından beraat etti.

Kısa kararda, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen sosyal medya hesabının Çelik'e ait olduğuna dair delil bulunamadığı, ayrıca bazı televizyon programlarında yaptığı açıklamaların ise fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.