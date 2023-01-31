İYİ Partiden Gökçeada Belediye Başkanının gözaltına alınmasına dair açıklama

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Çetin ve bazı belediye personelinin "çeşitli iddialarla" gözaltına alındığı belirtildi.

Çetin'in, Gökçeada halkının teveccühüne mazhar olmuş ve oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olduğu bildirilen açıklamada, "Sayın Çetin'in hakkında herhangi bir soruşturma var ise bu kendisine bildirilebilir ve kendisi de ifade vermekten kaçınmazdı. Elbette hukuka ve adalete güveniyoruz ancak bu soruşturmanın gözaltı operasyonu ile yürütülüyor olmasını manidar buluyoruz." ifade edildi.

Seçilmiş ve yeri belli bir belediye başkanını sabahın erken saatlerinde gözaltına almanın siyasi bir adım olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğer ortada bir suç var ise bunun da hukuka uygun şekilde soruşturulması gerekir. İYİ Parti olarak bu soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Gökçeadalıların da bizlerin de Ünal Çetin başkanımıza güvenimiz tamdır. Seçimlere yakın Millet İttifakı belediyelerine yönelik zamanlaması manidar operasyonu maşeri vicdana havale ediyor, Millet İttifakı belediyelerine yönelik bu tür itibarsızlaştırma gayretlerine müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.