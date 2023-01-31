Öğretmenevi Müdürü, kalp kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Malatya Öğretmenevi Müdürü Murat Bilim, evinde geçirdiği kalp kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 18:21, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 18:23
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Bilim, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bilim'in, Çarşamba günü öğle namazını müteakiben şehir mezarlığında defin edileceği bildirildi.
Eğitimci olan Bilim, yaklaşık 15 yıldır Malatya Öğretmenevi Müdürlüğü görevini yapıyordu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız