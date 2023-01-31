10 bin siteye giren küçük hackera ceza

İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız
İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız
'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimleri yarın başlıyor
'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimleri yarın başlıyor
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğalgazda indirim
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğalgazda indirim
MB'den hükümete 'enflasyon' mektubu: Kademeli yavaşlama başladı
MB'den hükümete 'enflasyon' mektubu: Kademeli yavaşlama başladı
Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü
Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü
Vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar lira yapılandıralacak
Vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar lira yapılandıralacak
İstanbul'da aidatların en yüksek olduğu ilçeler
İstanbul'da aidatların en yüksek olduğu ilçeler
O ilde hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli
O ilde hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli
KDK, Uyarma cezasıyla ilgili başvuruyu reddetti
KDK, Uyarma cezasıyla ilgili başvuruyu reddetti
Mahkumların elektrik faturasına indirim
Mahkumların elektrik faturasına indirim
Okul öncesinde 'ücretsiz yemek' uygulaması başlıyor
Okul öncesinde 'ücretsiz yemek' uygulaması başlıyor
Gökçeada Belediyesine rüşvet operasyonu: Başkan dahil 5 gözaltı
Gökçeada Belediyesine rüşvet operasyonu: Başkan dahil 5 gözaltı
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
TMSF'den satılık serbest bölge
TMSF'den satılık serbest bölge
32 ilde FETÖ'ye 'KPDS, ALES, YDS ve ÜDS' operasyonu: 35 gözaltı
32 ilde FETÖ'ye 'KPDS, ALES, YDS ve ÜDS' operasyonu: 35 gözaltı
Vatandaş kredi kartında 'limitleri' zorluyor
Vatandaş kredi kartında 'limitleri' zorluyor
'Ev'lere şenlik piyasa! Düşük faiz almak isteyene yüksek fiyat
'Ev'lere şenlik piyasa! Düşük faiz almak isteyene yüksek fiyat
Liste çalışması başladı: Ağır toplar bakanlık için vekil yapılmayacak
Liste çalışması başladı: Ağır toplar bakanlık için vekil yapılmayacak
EYT haftaya tamam, ilk maaş martta
EYT haftaya tamam, ilk maaş martta
İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama
İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama
Hac başvuruları yarın sona erecek
Hac başvuruları yarın sona erecek
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje
Bakan Bozdağ: Arabuluculuk kapsamı genişletilecek, arabulucular denetlenecek
Bakan Bozdağ: Arabuluculuk kapsamı genişletilecek, arabulucular denetlenecek
EYT'nin Komisyon'da görüşüleceği tarih belli oldu
EYT'nin Komisyon'da görüşüleceği tarih belli oldu
TBB'den sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi rehberi
TBB'den sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi rehberi
Danıştaydan 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne yürütmeyi durdurma
Danıştaydan 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne yürütmeyi durdurma
Yeni Evim kampanyasında oturum amaçlı talepler öne çıkıyor
Yeni Evim kampanyasında oturum amaçlı talepler öne çıkıyor
SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğal gazda indirim olabilir
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğal gazda indirim olabilir
Ana sayfaHaberler Yaşam

10 bin siteye giren küçük hackera ceza

Ankara'da 12 yaşından itibaren 3 yıl boyunca yurt içi ve dışından 10 bin 762 internet sitesine girip, güvenlik açıklarının kapatılması için uyarı notu bırakan T.G.'ye (18), hacklediği 10 kamu sitesi için dava açıldı. Yargılama sonucunda T.G.'ye 30 gün karşılığı adli para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı. T.G., "Sistemin açığını bulmak beni tatmin ediyordu. Ama zarar vermek gibi bir niyetim de hiçbir zaman olmadı" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 18:34, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 18:36
Yazdır
10 bin siteye giren küçük hackera ceza

Ankara'da yaşayan T.G., teknik lisede bilişim bölümünde eğitim gördüğü 12 yaşından itibaren 3 yıl boyunca yurt içi ve dışından birçok firmaya ait internet sitesine girip, güvenlik açıklarını kapatmaları için uyarı notu bıraktı. T.G., 2020'de yurt içinden bir firma sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. T.G. hakkında, 'bilişim sistemine izinsiz girme' suçundan başlatılan soruşturma, şikayetçi ile 5 bin TL karşılığında uzlaşınca kapandı.

Bu soruşturma kapsamında bilirkişinin yaptığı incelemede, T.G.'nin, aralarında ABD, Rusya gibi ülkelerin de olduğu çoğu yurt dışındaki 10 bin 762 internet sitesine girdiği tespit edildi. Kamu kurumlarına ait internet sitelerine de girdiği saptanan T.G. hakkında, hacklediği 10 kamu sitesi için savcılık tarafından dava açıldı. Ankara Batı Çocuk Mahkemesi'ndeki yargılamada T.G.'ye 30 gün karşılığı adli para cezası verildi, sabıkasız ve yaşının küçük olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

'SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Bu olaydan sonra küçüklüğünden bu yana ilgi duyduğu siber güvenlik alanından soğuyan T.G., üniversite sınavında siber güvenlik bölümünü kazanmasına rağmen gitmedi. Şimdi tekrar sınava hazırlanan T.G., girdiği sitelerle ilgili yeni bir dava açılmasının endişesini yaşıyor. DHA'ya konuşan T.G., ilk bilgisayara 10 yaşında sahip olduğunu belirterek, "İlk başlarda sosyal mecralarda geziyordum. Ama oralarda pek bir şey yapamadım. Daha sonra web sitelerinin alt yapısını araştırdım. Burada bir açık bulmak beni çok tatmin ediyordu; çünkü büyük bir sitenin kurucusu kendisi her şeyi yaptığını sanırken, orada açık bulmam beni tatmin ediyordu. İlk başta yabancı web siteleriyle başladım. Türkiye'de de bazen siteler önüme çıktığında açık bulduğumda uyarı olarak bir 'indeks' atıyordum. Sitelere bu şekilde uyarı veriyordum 'şu şekilde bir açığınız var' diye; ama bunun suç olduğunu bilmiyordum" dedi.

'AÇIKLARINI KAPATMALARINI İSTEDİM'

ABD'de de hacklediği siteler olduğunu anlatan T.G., "Hatta bazı ülkelerin isimlerini bile bilmiyordum; ama oralardan da hacklediğim siteler oldu. En son 2019 yılının ortalarında site hackledim. 3 senedir de bu işlemi yapmıyorum. Çünkü diğer hackerler tarafından çok fazla tehdit almaya başladım. 'Seni bulacağız, seninle görüşeceğiz' diyorlardı. Aileme hakaret ediyorlardı. Evime polisler 2020 yılında geldi. Ve çok korktum. Bir gece nezarette kaldım. Ertesi gün nöbetçi savcılığa götürüldüm. Site sahiplerinden aslında tamamen açıklarını kapatmalarını istemiştim. Hiçbir zaman niyetim onlara zarar vermek olmamıştı. İyi niyetle yaklaşmıştım. Sadece uyarı atıyordum; ama bunun suç olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

'BİLGİSAYARDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUM'

T.G., bu olay öncesinde üniversitede bilişimle ilgili bölüm okumak istediğini belirterek, "Kendimi de buna hazırlıyordum. 'Kesin kazanacağım' diyordum. Fakat polislerin beni evimden almaya gelmesinden sonra çok korktum. Ondan sonra da hiç bulaşmadım. 2 senedir bilgisayara da elimi sürmedim. Bundan sonra da kendimi tamamen başka bir alanda ileri götürecek şeylere bakıyorum. Bilgisayardan uzak durmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Meslek olarak önceden sorsalardı 'siber güvenlik uzmanı olmak istiyorum' derdim; ama şu an hiçbir hedefim yok siber güvenlik alanında" ifadelerini kullandı.

AVUKAT: DÜZENLEME YAPILABİLİR

Avukat Selahaddin Demir de müvekkilinin site sahiplerini kötü niyetli kişilere karşı uyarma amacıyla ve suç olduğunu bilmeden bu işi yaptığını söyleyerek, "Müvekkilim bugüne kadar özgürlüğünü kısıtlayıcı bir mahkumiyet almasa da bunun stresini ve problemlerini yaşıyor. Çünkü mevcut 10 bin 762 sitenin herhangi birinden yeni bir şikayetin oluşmayacağının garantisi bulunmuyor. Bu nedenle kendisi 2020 yılında bununla karşılaştıktan sonra artık bilgisayar ile uğraşmamaya başlıyor ve bu alandan çok ciddi bir şekilde uzaklaşıyor. Web sitesine girip o siteye bir veri yüklemek, bir indeks atmaktan dolayı TCK'nın 244'üncü maddesinden yargılanıyor. Aslında kötü niyetli kişiler tarafından bu sitelere zarar verilmesini önlemeye çalışıyor. Biz bir siteye girişin ve oraya veri yüklemenin meşruluğunu savunmuyoruz. Tabii ki bu TCK kapsamında bir suç. Fakat TCK kapsamında yine aynı şekilde bu siteye veri yükleyip, yüklemiş olduğu bu veriyle karşı tarafı, site sahibini uyarmasının gerçekten kötü niyetle bu işi yapanlarla aynı kefede değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. 'Bu kapsamda bir düzenleme yapılabilir mi?' sorusunu açıkça sormamız gerekiyor" dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız
İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız
'Su Verimliliği Seferberliği' başlatıldı
'Su Verimliliği Seferberliği' başlatıldı
İstanbul'da aidatların en yüksek olduğu ilçeler
İstanbul'da aidatların en yüksek olduğu ilçeler
Meteoroloji duyurdu: Bugün kar yağışı devam edecek iller
Meteoroloji duyurdu: Bugün kar yağışı devam edecek iller
Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı
Meteorolojiden kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyarı
Meteorolojiden kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyarı

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecine dair tebliğ yayınlanmalı

Sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecine dair tebliğ yayınlanmalı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 4/B statüsünde çalıştırılan sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve bazı unvanlarda görev yapanların hangi kadrolara atanacaklara dair tebliğ yayımlanmalı!
KDK'dan eşitlik ve hakkaniyet vurgulu emsal karar

KDK'dan eşitlik ve hakkaniyet vurgulu emsal karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) İl Koordinatörü olarak görev yaptıktan sonra Bakanlığa dönen fakat kariyer uzman atanmayan başvurucunun talebini haklı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı

BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar yayımlanmıştır.
Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü

Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık taşra teşkilatında görev alan öğretmenlere, belirli görevleri yapmak kaydıyla, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilebileceğini belirtti
Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.01.2023 tarih ve 68302142 sayılı yazılarıyla Banka Promosyonluların MEB tarafından tek elden yapılıp yapılamayacağına cevap verdi.
Düzenleyici işlemlere dava açma süresine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Düzenleyici işlemlere dava açma süresine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, düzenleyici işleme ilişkin dava açma süresi geçirildikten sonra verilen dilekçeye istinaden dava açma süresinin canlanmayacağına ilişkin Danıştay 10. Dairesi kararını onadı.
Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor

Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor

Yardımcı yargı personeli, eşinin görev yaptığı il/ilçede görev yapmak için naklen atanma talebinde bulunduğunda, bu talebi uzun süre Adalet Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmamaktadır. Bu husus eşlerin maddi ve manevi yıpranmalarına sebep olmaktadır. Bu yazımızda, eşinin görev yaptığı il veya ilçeye naklen atanma talebinde bulunmuş olup da naklen atanma talebi uzun süre bekletilen yardımcı yargı personelinin mağduriyetine değinilecektir.
EYT yasa teklifi Meclis'e sunuldu... İşte detaylar

EYT yasa teklifi Meclis'e sunuldu... İşte detaylar

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?
MEB, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretlerini Açıkladı

MEB, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretlerini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 12.01.2023 tarih ve 68258485 sayılı yazısıyla BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretleri hakkında açıklama yaptı.
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Baba olduktan 10 saat sonra hayatını kaybeden sevilen okul müdürü toprağa verildi

Baba olduktan 10 saat sonra hayatını kaybeden sevilen okul müdürü toprağa verildi

Alanya'da çocuğunun doğumundan 10 saat sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özel Yedi Bilim Koleji ortaklarından ve aynı zamanda okul müdürü olan Ahmet Ünal'ın cenazesi toprağa verildi.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
İşaret parmağı uzun olanlar dikkat!

İşaret parmağı uzun olanlar dikkat!

İşte kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğu bazı belirtiler...