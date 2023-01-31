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İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız

İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2022 yılında gelen 17 milyon 353 bin 424 çağrının yüzde 68,12'sini asılsız ihbarlar oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 18:48, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 18:50
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İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız

İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2022 yılında çağrı merkezine 17 milyon 353 bin 424 çağrı geldi. Bunlardan 5 milyon 531 bin 423'ü vakaya dönüşürken, vakaya dönüşmeyen çağrı adedi 11 milyon 822 bin 1 oldu. Böylece gelen aramaların yüzde 31,88'i vakaya dönüşürken, yüzde 68,12'si asılsız çıktı.

Çağrılarla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin, 2022'de acil çağrı merkezlerinin yoğun şekilde görevlerini icra ettiklerini belirtti.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde İçişleri Bakanlığı çatısı altında 7 kurumun görev yaptığını ifade eden Emin, ihbarlar doğrultusunda gerekmesi halinde bir veya birden fazla kurumun koordinesinin sağlanabildiğini kaydetti.

"Acil durumlar dışında çeşitli nedenlerle arıyorlar"

Çağrıların büyük bir bölümünün asılsız ihbarlardan oluştuğunun altını çizen Feyza Emin, şöyle konuştu:

"Asılsız çağrılarda bir mükerrer çağrılar var, bir de anonsta kapanan yani daha anonsu dinlerken kapanan çağrılar var. Bunlar muhtemelen deneme amaçlı. Onlar da asılsız çağrı olarak nitelendiriliyor. Yabancı uyruklu vatandaşlarımız sadece telefonları çalışıyor mu çalışmıyor mu sim kartı taktıklarında, çocuk aramaları, yaşlı vatandaşlarımızın arayıp biraz sohbet etmek istemeleri, telefon sapıkları bir de aslında önem arz etmeyen ama kendilerince defalarca aynı şeyi aramaları. Onun dışında 'Elektrik, su, doğalgaz faturalarını nerede yatırabiliriz, kesildi.' o tarzda veya askere gidecek 'Kaç günüm kaldı nereye sorabilirim?', Milli Eğitim Bakanlığıyla alakalı 'Şu okul nerededir bana söyleyebilir misiniz?' ya da sağlıkla alakalı 'Randevu alma hattı olarak nereye başvurabilirim?'... Bugün bir çağrı geldi, komşusuyla tartışıyor 'Ne yapabilirim nereye başvurabilirim?' Bir de termometresi evde kırılmış nereye atabilirim. Bu tarzda bunlar da asılsız çağrıya giriyor."

Çağrı merkezinde 1500 personelin görev yaptığını ifade eden Emin, 24 saat esasına göre kesintisiz olarak vatandaşa hizmet verildiğini belirtti.

"Birkaç saniyede belki ambulans, emniyet oraya yetişememiş durumda oluyor"

Asılsız aramalar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz meşgul edildiğini dile getiren Feyza Emin, bu durumun saniyelerin bile önem arz ettiği durumlarda gecikmelere neden olabildiğini anlattı. Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağıran Emin, "Biraz sağduyu gerekiyor. Çünkü bu, vatandaşın can ve mal kaybına yol açıyor. Birkaç saniyede belki ambulans, emniyet oraya yetişememiş durumda oluyor. Yani saniyelerle boğuşuluyor." diye konuştu.

Feyza Emin, asılsız çağrıların yüksek olması nedeniyle çağrı alan personelin motivesinin düşmemesi için İçişleri Bakanlığı birlikteliğiyle zaman zaman çeşitli eğitimlerin verildiğini vurguladı. Gereksiz çağrıların ek bir iş yükü oluşturduğunu aktaran Emin, vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için kullanılan sistemlerin de düzenli olarak güncellendiğini anlattı.

Vatandaşların 112'yi acil durumlar için araması gerektiğini vurgulayan Feyza Emin, "Lütfen olur olmaz gereksiz bilgi danışma gibi şeylerde veya hattı çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu deneme amaçlı aramasınlar." dedi.

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