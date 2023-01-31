Rüşvet aldığı iddia edilen cumhuriyet savcısı tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cumhuriyet Savcısı F.A. bir vatandaşın para karşılığında bir davaya baktığı yönündeki şikayeti üzerine tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 23:59, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 07:37
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan cumhuriyet savcısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gebze Adliyesinde görevli savcı F.A'nın rüşvet aldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında savcı F.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. çıkarıldığı Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız