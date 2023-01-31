'Targaryen'a benzetilen Başkan Vekili: O akış bizi şaşırttı

Sözleşmeli Alevi Bektaşi Cemevi Önderinin ek ödemesi belli oldu
Sözleşmeli Alevi Bektaşi Cemevi Önderinin ek ödemesi belli oldu
Schengen vizesinde yeni dönem
Schengen vizesinde yeni dönem
Rüşvet aldığı iddia edilen savcı gözaltına alındı
Rüşvet aldığı iddia edilen savcı gözaltına alındı
SMA hastaları için iki ilaç tedavi rehberine alındı
SMA hastaları için iki ilaç tedavi rehberine alındı
Akademisyen aşçının 'ata tohumu' ambarı
Akademisyen aşçının 'ata tohumu' ambarı
'Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz'
'Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz'
İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız
İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız
'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimleri yarın başlıyor
'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimleri yarın başlıyor
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğalgazda indirim
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğalgazda indirim
MB'den hükümete 'enflasyon' mektubu: Kademeli yavaşlama başladı
MB'den hükümete 'enflasyon' mektubu: Kademeli yavaşlama başladı
Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü
Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü
Vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar lira yapılandıralacak
Vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar lira yapılandıralacak
İstanbul'da aidatların en yüksek olduğu ilçeler
İstanbul'da aidatların en yüksek olduğu ilçeler
O ilde hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli
O ilde hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli
KDK, Uyarma cezasıyla ilgili başvuruyu reddetti
KDK, Uyarma cezasıyla ilgili başvuruyu reddetti
Mahkumların elektrik faturasına indirim
Mahkumların elektrik faturasına indirim
Okul öncesinde 'ücretsiz yemek' uygulaması başlıyor
Okul öncesinde 'ücretsiz yemek' uygulaması başlıyor
Gökçeada Belediyesine rüşvet operasyonu: Başkan dahil 5 gözaltı
Gökçeada Belediyesine rüşvet operasyonu: Başkan dahil 5 gözaltı
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
TMSF'den satılık serbest bölge
TMSF'den satılık serbest bölge
32 ilde FETÖ'ye 'KPDS, ALES, YDS ve ÜDS' operasyonu: 35 gözaltı
32 ilde FETÖ'ye 'KPDS, ALES, YDS ve ÜDS' operasyonu: 35 gözaltı
Vatandaş kredi kartında 'limitleri' zorluyor
Vatandaş kredi kartında 'limitleri' zorluyor
'Ev'lere şenlik piyasa! Düşük faiz almak isteyene yüksek fiyat
'Ev'lere şenlik piyasa! Düşük faiz almak isteyene yüksek fiyat
Liste çalışması başladı: Ağır toplar bakanlık için vekil yapılmayacak
Liste çalışması başladı: Ağır toplar bakanlık için vekil yapılmayacak
EYT haftaya tamam, ilk maaş martta
EYT haftaya tamam, ilk maaş martta
İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama
İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama
Hac başvuruları yarın sona erecek
Hac başvuruları yarın sona erecek
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje
Bakan Bozdağ: Arabuluculuk kapsamı genişletilecek, arabulucular denetlenecek
Bakan Bozdağ: Arabuluculuk kapsamı genişletilecek, arabulucular denetlenecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Targaryen'a benzetilen Başkan Vekili: O akış bizi şaşırttı

Game of Thrones dizisinin 'Daenerys Targaryen' karakterine benzerliğiyle sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ilginin kentin tanıtımı için önemli olduğunu ifade ederek, "Takipçiler artarken 'Neler oluyor' diye biz de düşündük. Bir sürü internet fenomeninin paylaşması ya da sosyal medyadaki o akış bizi çok şaşırttı. Bilecik gibi güzel bir ilimizin tanıtılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 22:52, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 22:55
Yazdır
'Targaryen'a benzetilen Başkan Vekili: O akış bizi şaşırttı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumartesini günü çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e gitti. İmamoğlu'na tüm gün süren gezi ve ziyaretlerinde Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da eşlik etti. Subaşı, soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki programlarda manto giydi. Subaşı'nın Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğu sırada siyah mantosuyla çekilen fotoğraflar ise Game of Thrones dizisinin 'Daenerys Targaryen' karakterine benzerliğiyle nedeniyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bulgaristan'dan 1989 yılında göçle birlikte Türkiye'ye geldiğini anlatan evli ve 1 çocuk annesi Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, asıl mesleğinin mimarlık olduğunu, 4 yıl kadar kendi ofisi bulunduğunu, ardından ise siyasete girdiğini belirtti.

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafın hikayesini anlatan Subaşı, şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu Bilecik'e halkın esnafı projesi için geldi biz onu ağırlarken orada çekilen fotoğraf bizim sosyal medya hesabımıza Twitter'ımızda paylaşıldı. Ardından retweetler çok fazla çoğaldı, dikkat çekti. Sanıyorum belki genç olmam, belki mimar olmam, belki farklı bir tarz oluşturmam ve aynı zamanda tabii ki Sayın İmamoğlu'nu ziyaret ettiği bir belediye olarak dikkat çektiğini düşünüyorum. Birçok ünlü yorumda bulunmuş, aynı zamanda kadın platformları da inanılmaz desteklemiş burada aynı zamanda teşekkür ediyorum. Çok esprili yorumlar vardı. Hepsi birbirinden ayrı güzeldi ama 'Ejderhalarınıza çakar taktırdınız mı?' cümleleri bence çok yaratıcıydı. Bir de Haluk Levent'in paylaşımına güldüm."

'BİLECİK'İN TANITIMINA KATKI SAĞLADI'

Sosyal medyada bir anda takipçi sayısının arttığını ve bunun kentin tanıtımı için önemli olduğunu ifade eden Subaşı, "Takipçiler artarken 'neler oluyor' diye biz de düşündük. Bir sürü internet fenomeninin paylaşması ya da sosyal medyadaki o akış bizi çok şaşırttı. Bu tanıtım aslında bir yandan çok güzel oldu. Çünkü Bilecik gibi güzel bir ilimizin tanıtılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yaptığımız güzel işleri kadın politikaları ile ilgili yürüttüğümüz bütün çocukları kapsadığımız projeleri de böylece halkımıza gösterme imkanı aslında bize sundu. Bu anlamda inanılmaz kıymetli bir tanıtım" diye konuştu.

Dizinin sloganıyla ilgili yaptığı paylaşımla ilgili de konuşan Subaşı, "Winter is coming paylaşımı aslında daha esprili dil ile teşekkür mesajı yayınlamak istedik. Alışılmış bir siyasetin yanı sıra artık genç, yeni nesil bir siyaset var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Artık herkes daha özgür, daha kalıplardan çıkmış olması lazım ve günümüz çağına uyumlanmış siyasetçileri hepimiz görmek istiyoruz. Yorumlarda da gördüğümüz gibi tabii ki o yüzden böyle bir paylaşım yaptık. O da çok güzel tepkileri yol açtı" dedi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
1 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
1 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
Schengen vizesinde yeni dönem
Schengen vizesinde yeni dönem
SMA hastaları için iki ilaç tedavi rehberine alındı
SMA hastaları için iki ilaç tedavi rehberine alındı
'Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz'
'Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz'
Kalın'dan 'F-16 satışına NATO şartı' iddiasına ilişkin açıklama
Kalın'dan 'F-16 satışına NATO şartı' iddiasına ilişkin açıklama
BBP Genel Başkanı Destici'nin acı günü
BBP Genel Başkanı Destici'nin acı günü

Bu Habere Tepkiniz

30 saat ders görevini tamamlayan meslek öğretmenlerine kaç saate kadar ilave ek ders görevi verilebilir?

30 saat ders görevini tamamlayan meslek öğretmenlerine kaç saate kadar ilave ek ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik derslerin, okulların fiziki kapasitelerinin yetersiz olması nedeniyle hafta sonu günleri yapıldığından bahisle; bu derslerin, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı 30 saat ders görevini tamamlayan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesi kapsamında 10 saate kadar daha ek ders görevi karşılığında verilip verilmeyeceği ile hafta sonu günlerinde yerine getirilen bu ders görevleri karşılığında ek ders ücretlerinin hangi gösterge rakamı üzerinden ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecine dair tebliğ yayınlanmalı

Sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecine dair tebliğ yayınlanmalı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 4/B statüsünde çalıştırılan sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve bazı unvanlarda görev yapanların hangi kadrolara atanacaklara dair tebliğ yayımlanmalı!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KDK'dan eşitlik ve hakkaniyet vurgulu emsal karar

KDK'dan eşitlik ve hakkaniyet vurgulu emsal karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) İl Koordinatörü olarak görev yaptıktan sonra Bakanlığa dönen fakat kariyer uzman atanmayan başvurucunun talebini haklı buldu.
BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı

BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar yayımlanmıştır.
Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü

Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık taşra teşkilatında görev alan öğretmenlere, belirli görevleri yapmak kaydıyla, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilebileceğini belirtti
Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.01.2023 tarih ve 68302142 sayılı yazılarıyla banka promosyon anlaşmalarının MEB tarafından tek elden yapılıp yapılamayacağına cevap verdi.
Düzenleyici işlemlere dava açma süresine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Düzenleyici işlemlere dava açma süresine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, düzenleyici işleme ilişkin dava açma süresi geçirildikten sonra verilen dilekçeye istinaden dava açma süresinin canlanmayacağına ilişkin Danıştay 10. Dairesi kararını onadı.
Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor

Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor

Yardımcı yargı personeli, eşinin görev yaptığı il/ilçede görev yapmak için naklen atanma talebinde bulunduğunda, bu talebi uzun süre Adalet Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmamaktadır. Bu husus eşlerin maddi ve manevi yıpranmalarına sebep olmaktadır. Bu yazımızda, eşinin görev yaptığı il veya ilçeye naklen atanma talebinde bulunmuş olup da naklen atanma talebi uzun süre bekletilen yardımcı yargı personelinin mağduriyetine değinilecektir.
EYT yasa teklifi Meclis'e sunuldu... İşte detaylar

EYT yasa teklifi Meclis'e sunuldu... İşte detaylar

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Baba olduktan 10 saat sonra hayatını kaybeden sevilen okul müdürü toprağa verildi

Baba olduktan 10 saat sonra hayatını kaybeden sevilen okul müdürü toprağa verildi

Alanya'da çocuğunun doğumundan 10 saat sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özel Yedi Bilim Koleji ortaklarından ve aynı zamanda okul müdürü olan Ahmet Ünal'ın cenazesi toprağa verildi.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
İşaret parmağı uzun olanlar dikkat!

İşaret parmağı uzun olanlar dikkat!

İşte kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğu bazı belirtiler...