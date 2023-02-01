Sözleşmeli Alevi Bektaşi Cemevi Önderinin ek ödemesi belli oldu

Sözleşmeli statüde istihdam edilecek Alevi-Bektaşi Cemevi Önderinin ek ödemesi belli oldu.

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı" kurulmuştu. Ayrıca yine aynı gün yayımlanan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan değişiklik düzenlemesinde Alevi- Bektaşi Cemevi Önderinin sözleşmeli olarak istihdamına imkan tanınmıştı

1 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemede ise Alevi-Bektaşi Cemevi Önderinin ek ödemesi belirlenmiştir. Buna göre, sözleşmeli statüde istihdam edilecek olan Alevi-Bektaşi Cemevi Önderine yüzde 65 oranı üzerinden ek ödeme verilecek. Yüzde 65 oranı en yüksek devlet memuru aylığına uygulanmaktadır.

Buna göre hesaplama şu şekildedir:

En yüksek devlet memuru aylığı= (Gösterge+ek gösterge) * maaş katsayısı

= 9500*0,0,433684

= 4200* %65

= 2 bin 678

Bu tutardan, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisi yapılmayacaktır.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme: