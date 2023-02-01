Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 07:10, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 07:32
Celalettin H. yönetimindeki 60 AAV 832 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışının etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada muavin Mert Balcı olay yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız