Turizmde Hollywood rüzgarı! Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Turizmde toplam ve kişi başı gecelik gelirlerde cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "2023'te hedef 60 milyon turist, 56 milyar dolar, kişi başı gecelik gelirde ise 95 dolar. Bu yıl Hollywood yapımı ortak dizi ve filmleri hayata geçireceğiz. Turizmi 81 vilayete yayacağız" dedi. Bakan Ersoy'un sunumuna göre, tanıtım çalışmaları kapsamında 2023'te 95 ülkeden 7 bin basın, influencer ve tur operatörü ağırlanacak.
Bacasız sanayi turizm, geçen yıl gelirlerini yüzde 53,4 artışla 46,2 milyar dolara çıkararak hedeflerini tutturdu. Önümüzdeki beş yıl için de hedef büyüttü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin beş yıllık turizm hedeflerini açıkladı.
Sektörün 2023 yılında 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm geliri hedeflediğini açıklayan Bakan Ersoy, yeni destinasyonlar, tanıtım ve turizm çeşitliliğiyle 2028 hedefini de 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir olarak duyurdu. Bakan Ersoy, 2022 yılında toplam ve kişi başı gecelik gelirlerde cumhuriyet rekoru kırıldığına işaret ederek "2022 yılında 87,5 dolar kişi başı gecelik geliri elde edildi. Bu rakamı 2023 yılında 95 dolara, 2028 yılında 118 dolara çekeceğiz" diye konuştu.
Bu yıl turizm gelirlerinde yüzde 21 artış yaşanacağına işaret eden Er ...Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız